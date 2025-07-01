Майже 3 тисячі українців отримали пільгові кредити на житло з початку року: в яких регіонах найбільше

Від початку 2025 року вже 2 953 українські родини отримали кредити на придбання власного житла за програмою доступної іпотеки "єОселя". Загальна сума кредитів за цей період становить 5,4 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"Всього за весь час реалізації програми єОселя вже 17 793 родини отримали кредити на понад 29,4 млрд грн", — зазначив заступник міністра Андрій Телюпа.

За його словами, найбільше купують житло у столиці, Київській та Львівській областях. Також популярними напрямами є Одеська, Вінницька, Івано-Франківська, Рівненська та Волинська області.

За минулий тиждень видано 175 кредитів на 314 млн грн. Серед яких кредити під 3% отримали:

60 військовослужбовців та представників сектору безпеки;

13 медиків;

10 педагогів;

3 науковці.

Кредити під 7% отримали:

69 українців без власного житла або наявне житло менше за норматив;

15 ВПО;

5 ветеранів.

Найбільше кредитів видано у:

Київській області — 30;

місті Києві — 31;

Львівській області — 12;

Івано-Франківській області — 7.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 109 українців, з них на стадії будівництва — 30 об’єктів, також 66 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Нагадаємо, станом на 17 червня понад 2 тисячі українців придбали житло на пільгових умовах за програмою “єОселя” у 2025 році. Держава надає пільгові кредити під 3% або 7% – залежно від категорії. Найбільше житла придбано у Києві та Київській області.