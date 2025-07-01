- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Майже 3 тисячі українців отримали пільгові кредити на житло з початку року: в яких регіонах найбільше
Від початку 2025 року вже 2 953 українські родини отримали кредити на придбання власного житла за програмою доступної іпотеки "єОселя". Загальна сума кредитів за цей період становить 5,4 млрд грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
"Всього за весь час реалізації програми єОселя вже 17 793 родини отримали кредити на понад 29,4 млрд грн", — зазначив заступник міністра Андрій Телюпа.
За його словами, найбільше купують житло у столиці, Київській та Львівській областях. Також популярними напрямами є Одеська, Вінницька, Івано-Франківська, Рівненська та Волинська області.
За минулий тиждень видано 175 кредитів на 314 млн грн. Серед яких кредити під 3% отримали:
- 60 військовослужбовців та представників сектору безпеки;
- 13 медиків;
- 10 педагогів;
- 3 науковці.
Кредити під 7% отримали:
- 69 українців без власного житла або наявне житло менше за норматив;
- 15 ВПО;
- 5 ветеранів.
Найбільше кредитів видано у:
- Київській області — 30;
- місті Києві — 31;
- Львівській області — 12;
- Івано-Франківській області — 7.
За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 109 українців, з них на стадії будівництва — 30 об’єктів, також 66 кредитів видано на житло на вторинному ринку.
Нагадаємо, станом на 17 червня понад 2 тисячі українців придбали житло на пільгових умовах за програмою “єОселя” у 2025 році. Держава надає пільгові кредити під 3% або 7% – залежно від категорії. Найбільше житла придбано у Києві та Київській області.