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Вже понад 2000 українців придбали житло за програмою "єОселя" у 2025 році: деталі та статистика

будинок, ключі
Вже 2000 українських родин придбали житло завдяки "єОселі". / Freepik

Вже понад 2 тисячі українців придбали житло на пільгових умовах за програмою “єОселя” у 2025 році. Держава надає пільгові кредити під 3% або 7% – залежно від категорії. Найбільше житла придбано у Києві та Київській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу департаменту комунікацій секретаріату Кабміну.

Яке житло придбали українці за програмою "єОселя"? 

Люди купують житло не тільки в новобудовах, а й на вторинному ринку, зокрема було придбано:

  • 1417 об’єктів первинного ринку, серед яких 443 — на стадії будівництва; 
  • 977 об’єктів на вторинному ринку. 

Серед житла, яке українці придбали з початку цього року, також 188 приватних будинків і таунхаусів. У цьому році частка закупівель у нових будинках зросла з 33% до майже 60%.

Хто скористався програмою?

Держпрограмою "єОселя" за увесь час її існування скористалися як ветерани й ВПО, так й люди інших професій, які мають на це право.

Під 3%:

  • 8997 військових силовиків; 
  • 1354 педагоги; 
  • 1355 медиків; 
  • 354 напуковці.

Під 7%:

  • 4196 людей, які не мали житла; 
  • 593 ВПО; 
  • 385 ветеранів.

Географія видачі пільгових кредитів на житло  

Найбільше житла за програмою придбано у:

  • Київській області – 4732; 
  • місті Києві – 3672; 
  • Львівській області – 1040; 
  • Одеській – 810; 
  • Вінницькій – 749; 
  • Івано-Франківській – 747; 
  • Рівненській – 715; 
  • Волинській – 687; 
  • Дніпропетровській – 547; 
  • Хмельницькій – 549.

Що відомо про програму "єОселя"?

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року. Спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Банками-партнерами програми є 11 фінансових установ України, зокрема Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та інші.

Нагадаємо, у квітні уряд створив нову можливість для власників зруйнованого житла. Сертифікат "єВідновлення" тепер можна використати як перший внесок за іпотекою в рамках програми "єОселя". Це шанс для тисяч родин, які втратили житло через війну,швидше отримати власний дім.

Автор:
Тетяна Ковальчук