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Вже понад 2000 українців придбали житло за програмою "єОселя" у 2025 році: деталі та статистика
Вже понад 2 тисячі українців придбали житло на пільгових умовах за програмою “єОселя” у 2025 році. Держава надає пільгові кредити під 3% або 7% – залежно від категорії. Найбільше житла придбано у Києві та Київській області.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу департаменту комунікацій секретаріату Кабміну.
Яке житло придбали українці за програмою "єОселя"?
Люди купують житло не тільки в новобудовах, а й на вторинному ринку, зокрема було придбано:
- 1417 об’єктів первинного ринку, серед яких 443 — на стадії будівництва;
- 977 об’єктів на вторинному ринку.
Серед житла, яке українці придбали з початку цього року, також 188 приватних будинків і таунхаусів. У цьому році частка закупівель у нових будинках зросла з 33% до майже 60%.
Хто скористався програмою?
Держпрограмою "єОселя" за увесь час її існування скористалися як ветерани й ВПО, так й люди інших професій, які мають на це право.
Під 3%:
- 8997 військових силовиків;
- 1354 педагоги;
- 1355 медиків;
- 354 напуковці.
Під 7%:
- 4196 людей, які не мали житла;
- 593 ВПО;
- 385 ветеранів.
Географія видачі пільгових кредитів на житло
Найбільше житла за програмою придбано у:
- Київській області – 4732;
- місті Києві – 3672;
- Львівській області – 1040;
- Одеській – 810;
- Вінницькій – 749;
- Івано-Франківській – 747;
- Рівненській – 715;
- Волинській – 687;
- Дніпропетровській – 547;
- Хмельницькій – 549.
Що відомо про програму "єОселя"?
Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року. Спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Банками-партнерами програми є 11 фінансових установ України, зокрема Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та інші.
Нагадаємо, у квітні уряд створив нову можливість для власників зруйнованого житла. Сертифікат "єВідновлення" тепер можна використати як перший внесок за іпотекою в рамках програми "єОселя". Це шанс для тисяч родин, які втратили житло через війну,швидше отримати власний дім.