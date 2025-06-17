Вже понад 2000 українців придбали житло за програмою "єОселя" у 2025 році: деталі та статистика

Вже понад 2 тисячі українців придбали житло на пільгових умовах за програмою “єОселя” у 2025 році. Держава надає пільгові кредити під 3% або 7% – залежно від категорії. Найбільше житла придбано у Києві та Київській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу департаменту комунікацій секретаріату Кабміну.

Яке житло придбали українці за програмою "єОселя"?

Люди купують житло не тільки в новобудовах, а й на вторинному ринку, зокрема було придбано:

1417 об’єктів первинного ринку, серед яких 443 — на стадії будівництва;

977 об’єктів на вторинному ринку.

Серед житла, яке українці придбали з початку цього року, також 188 приватних будинків і таунхаусів. У цьому році частка закупівель у нових будинках зросла з 33% до майже 60%.

Хто скористався програмою?

Держпрограмою "єОселя" за увесь час її існування скористалися як ветерани й ВПО, так й люди інших професій, які мають на це право.

Під 3%:

8997 військових силовиків;

1354 педагоги;

1355 медиків;

354 напуковці.

Під 7%:

4196 людей, які не мали житла;

593 ВПО;

385 ветеранів.

Географія видачі пільгових кредитів на житло

Найбільше житла за програмою придбано у:

Київській області – 4732;

місті Києві – 3672;

Львівській області – 1040;

Одеській – 810;

Вінницькій – 749;

Івано-Франківській – 747;

Рівненській – 715;

Волинській – 687;

Дніпропетровській – 547;

Хмельницькій – 549.

Що відомо про програму "єОселя"?

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року. Спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Банками-партнерами програми є 11 фінансових установ України, зокрема Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та інші.

Нагадаємо, у квітні уряд створив нову можливість для власників зруйнованого житла. Сертифікат "єВідновлення" тепер можна використати як перший внесок за іпотекою в рамках програми "єОселя". Це шанс для тисяч родин, які втратили житло через війну,швидше отримати власний дім.