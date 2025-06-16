"єОселя": українці отримали вже понад 28,8 млрд грн пільгових кредитів на житло

З моменту її старту урядової програми іпотеки "єОселя" у жовтні 2022 року вже 17 451 українська родина скористалися можливістю придбати житло на пільгових умовах. Загальна сума виданих кредитів за цей час становить понад 28,8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані пресслужби Кабміну.

Хто отримав пільгову іпотеку минулого тижня

За минулий тиждень видано 149 кредитів на загальну суму понад 273 млн грн.

Кредити під 3% отримали:

65 військовослужбовців та силовиків;

12 медиків;

5 педагогів;

1 науковець.

Кредити під 7% отримали:

46 родин без власного житла;

15 внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

5 ветеранів.

Що відомо про програму "єОселя"?

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року. Спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Банками-партнерами програми є 11 фінансових установ України, зокрема Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та інші.

Нагадаємо, перші двоє позичальників стали власниками житла, використавши сертифікат "єВідновлення" для оплати першого внеску за іпотекою "єОселя".