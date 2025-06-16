"єОселя": украинцы получили уже более 28,8 млрд грн льготных кредитов на жилье

С момента ее старта правительственной программы ипотеки "єОселя" в октябре 2022 года уже 17 451 украинская семья воспользовались возможностью приобрести жилье на льготных условиях. Общая сумма выданных кредитов за это время составляет более 28,8 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные прессслужбы Кабмина.

Кто получил льготную ипотеку на прошлой неделе

За прошедшую неделю выдано 149 кредитов на общую сумму более 273 млн грн.

Кредиты под 3% получили:

65 военнослужащих и силовиков;

12 медиков;

5 педагогов;

1 ученый.

Кредиты под 7% получили:

46 семей без собственного жилья;

15 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

5 ветеранов.

Что известно о программе "єОселя"?

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине". Она стартовала в октябре 2022 года. Направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк и другие.

Напомним, первые два заемщика стали собственниками жилья, использовав сертификат "Восстановление" для оплаты первого взноса по ипотеке "Есселя".