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Уже более 2000 украинцев приобрели жилье по программе "єОселя" в 2025 году: детали и статистика
Уже более 2 тысяч украинцев приобрели жилье на льготных условиях по программе “єОселя” в 2025 году. Государство предоставляет льготные кредиты под 3% или 7% – в зависимости от категории. Больше всего жилья приобретено в Киеве и Киевской области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу департамента коммуникаций секретариата Кабмина.
Какое жилье приобрели украинцы по программе "єОселя"?
Люди покупают жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке, в частности, было приобретено:
- 1417 объектов первичного рынка, среди которых 443 – на стадии строительства;
- 977 объектов на вторичном рынке.
Среди жилья, приобретенного украинцами с начала этого года, также 188 частных домов и таунхаусов. В этом году доля закупок в новых домах выросла с 33% до почти 60%.
Кто пользовался программой?
Госпрограммой "єОселя" за все время ее существования воспользовались как ветераны и ВПЛ, так и люди других профессий, которые имеют на это право.
Под 3%:
- 8997 военных силовиков;
- 1354 педагога;
- 1355 медиков;
- 354 напуковца.
Под 7%:
- 4196 человек, не имевших жилья;
- 593 ВПЛ;
- 385 ветеранов.
География выдачи льготных кредитов на жилье
Больше всего жилья по программе приобретено в:
- Киевской области – 4732;
- городе Киеве – 3672;
- Львовской области – 1040;
- Одесской – 810;
- Винницкой – 749;
- Ивано-Франковской – 747;
- Ровенской – 715;
- Волынской – 687;
- Днепропетровской – 547;
- Хмельницкой – 549.
Что известно о программе "єОселя"?
Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине". Она стартовала в октябре 2022 года. Направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.
Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк и другие.
Напомним, в апреле правительство создало новую возможность для владельцев разрушенного жилья. Сертификат "еВосстановление" теперь можно использовать в качестве первого взноса по ипотеке в рамках программы "єОселя". Это шанс для тысяч семей, потерявших жилье из-за войны, скорее получить собственный дом.