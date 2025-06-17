Уже более 2000 украинцев приобрели жилье по программе "єОселя" в 2025 году: детали и статистика

Уже более 2 тысяч украинцев приобрели жилье на льготных условиях по программе “єОселя” в 2025 году. Государство предоставляет льготные кредиты под 3% или 7% – в зависимости от категории. Больше всего жилья приобретено в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу департамента коммуникаций секретариата Кабмина.

Какое жилье приобрели украинцы по программе "єОселя"?

Люди покупают жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке, в частности, было приобретено:

1417 объектов первичного рынка, среди которых 443 – на стадии строительства;

977 объектов на вторичном рынке.

Среди жилья, приобретенного украинцами с начала этого года, также 188 частных домов и таунхаусов. В этом году доля закупок в новых домах выросла с 33% до почти 60%.

Кто пользовался программой?

Госпрограммой "єОселя" за все время ее существования воспользовались как ветераны и ВПЛ, так и люди других профессий, которые имеют на это право.

Под 3%:

8997 военных силовиков;

1354 педагога;

1355 медиков;

354 напуковца.

Под 7%:

4196 человек, не имевших жилья;

593 ВПЛ;

385 ветеранов.

География выдачи льготных кредитов на жилье

Больше всего жилья по программе приобретено в:

Киевской области – 4732;

городе Киеве – 3672;

Львовской области – 1040;

Одесской – 810;

Винницкой – 749;

Ивано-Франковской – 747;

Ровенской – 715;

Волынской – 687;

Днепропетровской – 547;

Хмельницкой – 549.

Что известно о программе "єОселя"?

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине". Она стартовала в октябре 2022 года. Направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк и другие.

Напомним, в апреле правительство создало новую возможность для владельцев разрушенного жилья. Сертификат "еВосстановление" теперь можно использовать в качестве первого взноса по ипотеке в рамках программы "єОселя". Это шанс для тысяч семей, потерявших жилье из-за войны, скорее получить собственный дом.