Гетманцев подтвердил, что "єОселя" работает только в Киеве и области

Популярная ипотека "єОселя" нуждается в изменениях, учитывая, что спрос на доступные кредиты в десятки раз превышает предложение.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил о региональном дисбалансе при выдаче ипотечных кредитов по программе "єОселя". О региональных разногласиях программы на прошлой неделе сообщало Delo.ua.

"Есть особенности в разрезе регионов. Фактически сейчас программа работает в основном в столице и в Киевской области. За семь месяцев 2025 года здесь было выдано почти 2,2 тысячи кредитов - больше, чем по всем остальным областям вместе взятых (а точнее - 57% от всех заключенных с начала года договоров), а от старта программы на 4 заявления," - пояснил Гетманцев.

Он добавил, что в прифронтовых регионах доля в общем количестве ипотечных кредитов от "єОселі" совсем маленькое. Иногда ипотеку взять сверхсложно или вообще невозможно, как в Харькове, ведь город попадает в зону повышенного риска.

Мизерное количество ипотек также выдано в 2025 году в Николаевской области – 4 кредита, в Запорожской – 7, в Сумской – 18, в Харьковской – 19. В то же время в Закарпатской, которая по размеру намного меньше, – 50.

За два года и почти 10 месяцев действия программы "єОселя" во всей Запорожской области выдано только 46 кредитов (0,2% от общего количества по стране), в Николаевской - 77 (0,4%), в Харьковской - 136 (0,7%), в Сумской - 193 кредита (1%), а с учетом, в указанных регионах оформлен ипотек в 1,7 раза меньше, чем в Ровенской или Волынской областях, отметил глава комитета ВР.

По его убеждению, несправедливость заключается и в том, что именно в прифронтовых регионах, «зоне повышенного риска» – больше всего разрушений инфраструктуры и жилищного фонда. Поэтому механизм «єОселі» нужно просматривать так, чтобы доступная ипотека действительно была доступна для жителей прифронтовых территорий также.

В то же время Гетманцев отмечает, что программа «еселя» остается главным драйвером развития ипотеки в Украине. Доля выданных по «єОселі» кредитов превышает 95% от общего количества ипотечных ссуд.

"С начала запуска в октябре 2022 года программой воспользовались почти 18,7 тысячи украинцев, а сумма выданных кредитов уже превысила 31,1 млрд гривен. То есть программа работает", - подчеркнул Гетманцев.

Ипотека "єОселя": как усилить программу

Для того, чтобы масштабированием программу "єОселя" Гетманцев предлагает максимально расширить ее финансирование.

"Неоднократно замечал, что она успешная, однако крайне недофинансированная программа, спрос на которую в десятки раз превышает предложение", - подчеркнул председатель комитета.

Финансирование ипотечной программы, по его убеждению, нужно увеличивать:

1️⃣ За счет внутренних источников:

выпуск ОВГЗ,

ипотечных облигаций,

отказа от неэффективных программ

2️⃣ Из-за привлечения льготного финансирования от международных партнеров:

кредитов,

грантов,

гарантий.

"Будем надеяться, что по крайней мере часть этих вопросов должен решить обновленный среднесрочный План компании «Укрфинжилье», которая является оператором программы, а также воплощение недавно принятой Стратегии по развитию ипотечного кредитования от Национального банка Украины", - отметил Гетманцев.

Ранее Delo.ua писало о новой стратегии развития "єОселі", где предполагаются масштабные изменения. Среди ключевых новаций – уменьшение стоимости субсидии и усиление требований к наличию жилья. Также планируется снизить первый взнос для претендентов и ограничить максимальную площадь жилья в кредит.

Также сообщалось о том, что ипотека "єОселя" обвалилась на вторичном рынке жилья, и это повлияло на выдачу кредитов.