За тиждень кількість кредитів за "єОселею" зросла на понад 60%: які регіони-лідери

За минулий тиждень видано 265 кредитів на суму 477 млн грн у межах програми "єОселя", що на 63,6% більше, ніж попереднього тижня, коли було видано 162 кредити.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Попит на програми "єОселя" значно зріс

За минулий тиждень у межах програми "єОселя" видано 265 кредитів на суму 477 млн грн. Кредити під 3% отримали переважно військовослужбовці та працівники сектору безпеки, медики, педагоги та науковці, а під 7% — українці без власного житла, внутрішньо переміщені особи та ветерани.

Найбільше позик видано у Київській області, місті Києві, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. За типом нерухомості 163 кредити надали на житло першого продажу, включно з об’єктами на стадії будівництва, а ще 102 — на вторинному ринку.

Від початку програми у жовтні 2022 року видано понад 19 тисяч кредитів на суму понад 32,5 млрд грн.

"єОселя" — плани на найближчий період

З 10 вересня 2025 року заплановано запровадження додаткової адресної компенсації для ВПО та громадян з прифронтових територій.

Протягом вересня-жовтня заплановано так звану перекалібровку параметрів "єОселя" в сторону вищої соціальної адресності.

В січні 2026 року планується запровадження спеціальних умов програми для молодих сімей з дітьми.

В 2026 році має бути запущена модель компенсації процентної ставки за кредитами за рахунок фінансових можливостей компанії "Укрфінжитло" спільно зі Світовим банком.

Програма "єОселя" діє в Україні з жовтня 2022 року. Станом на 22 серпня 2025 року нею скористалися 19 119 родин, а загальна сума виданих кредитів перевищила 31,9 млрд грн.

Пільгову іпотеку під 3% річних можуть отримати військовослужбовці-контрактники, працівники сектору безпеки та оборони, медики, педагоги та науковці; під 7% – ветерани, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають житла понад нормативну площу.

У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк "Кредит Дніпро", "Глобус", Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.