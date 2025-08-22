Програма "єОселя" розширює пільги: мобілізовані ЗСУ зможуть придбати житло восени

Мобілізовані військовослужбовці Збройних сил України вже цієї осені зможуть скористатися пільговою іпотекою під 3% річних.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Голова правління ПрАТ "Укрфінжитло" Євген Мецгер на брифінгу розповів, що у вересні-жовтні очікується ухвалення змін до постанови КМУ №856, яка регулює програму "єОселя". Основною новацією стане розширення пільгових категорій – до них додадуть мобілізованих військовослужбовців ЗСУ, раніше пільги надавалися лише контрактникам.

Також буде встановлено обмеження за площею житла: 52,5 кв. м для 1–2 осіб, плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї (максимально — 115,5 кв. м для квартири та 125,5 кв. м для будинку). За словами Мецгера, це дозволить державі зосередити підтримку на тих, хто її справді потребує, й уникнути придбання непропорційно дорогого житла.

Програма "єОселя" діє в Україні з жовтня 2022 року. Станом на 22 серпня 2025 року нею скористалися 19 119 родин, а загальна сума виданих кредитів перевищила 31,9 млрд грн.

Пільгову іпотеку під 3% річних можуть отримати військовослужбовці-контрактники, працівники сектору безпеки та оборони, медики, педагоги та науковці; під 7% – ветерани, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають житла понад нормативну площу.

Житло можна купувати у новобудовах та будинках не старше трьох років, а в регіонах Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька та Херсонська – до десяти років. Для молоді до 25 років зменшено початковий внесок до 10%. Перший внесок також можна робити за сертифікатами "єВідновлення".

У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, Кредит Дніпро, Глобус, Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.

Додамо, на Львівщині військові можуть взяти іпотеку "єОселя" під 0% вже в п'яти банках.