Украинцы призывают правительство урегулировать деятельность риелторов: что предлагают
Украинцы призывают правительство урегулировать деятельность риелторов на рынке недвижимости Украины. Соответствующая петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте петиций Кабинета министров.
В обращении отмечается, что в Украине нет четкого правового регулирования деятельности риелторов и посредников на рынке недвижимости.
Это приводит к:
- массовых злоупотреблений со стороны лиц, не имеющих никакого официального статуса,
- уклонение от уплаты налогов,
- отсутствия защиты прав потребителей,
- масштабного теневого рынка с оборотом в сотни миллионов гривен в год.
Автор петиции отмечает, что украинцы вынуждены платить крупные комиссии — 50%, 100% от стоимости аренды или 2–5% при покупке — даже в случаях, когда не обращались за помощью к риелторам, а нашли жилье самостоятельно.
Пока в Украине из-за отсутствия законодательных требований, посредники не обязаны регистрировать свою деятельность, заключать договоры или нести ответственность.
Что требуют от правительства
В петиции правительства предлагают правительству инициировать разработку проекта закона или нормативно-правовых актов, которые установят:
- обязательную регистрацию деятельности риелторов в форме ФЛП или юридического лица,
- минимальные требования к квалификации и сертификации риелторов,
- обязательное наличие договора или письменного подтверждения сотрудничества,
- запрет взыскания комиссии без обращения клиента,
- административную ответственность за нарушение указанных требований.
Также предлагается создать межведомственную рабочую группу с участием представителей министерств, профильных ассоциаций и общественных инициатив по разработке оптимальной модели регулирования.
По мнению авторов петиции, законодательное регулирование рынка поможет защитить права граждан на прозрачные и справедливые условия аренды и покупки жилья.
Кроме того, это поможет вывести часть теневого рынка из тени и обеспечить налоговые поступления в бюджет и создать честные условия конкуренции для профессиональных риелторов.
Напомним, за последние полгода цена аренды однокомнатных квартир выросла почти во всех областях. Больше всего подорожало жилье в Одессе, где спрос значительно превышает предложение, из-за чего наблюдается динамика на рынке.