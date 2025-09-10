В Украине вырос спрос на вторичное жилье: где больше покупают и как это влияет на цены

Стоимость квартир на вторичном рынке не показывает четкой тенденции. Цены в разных регионах колеблются в пределах нескольких процентов. За период одного года наблюдается рост цен почти по всей Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на DIM.RIA.

Так, в Киеве цены по сравнению с прошлым годом выросли на 12%. Однокомнатная квартира на вторичном рынке стоит $95,2. По данным DIM.RIA , самым дорогим остается Печерский район, где квадратный метр в среднем стоит $141 тыс., самые дешевые дома в Деснянском районе с ценой около $54 тыс. за квадратный метр.

Аналитики DIM.RIA отмечают рост спроса на вторичное жилье практически во всех регионах Украины. Наибольшая динамика в Ровенской (+34%) и Тернопольской (+25%) областях. В Хмельницкой области спрос в августе просел на 22%.

Соответствие количества объявлений количества отзывов на них в августе в Киеве составляет 1:2. В Винницкой области этот показатель составляет 1:9, Тернопольской – 1:6, Черкасской и Кировоградской – 1:4.

