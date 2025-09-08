В Украине стремительно вырос спрос на первичное жилье: в каких областях в августе появились новые дома

Эксперты DIM.RIA проанализировали тенденции рынка недвижимости за август 2025 года. Исследование касалось динамики цен, спроса и предложения, в частности на первичном рынке. Аналитики маркетплейса сравнивают данные с предыдущим месяцем и аналогичным периодом прошлого года.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на аналитику DIM.RIA.

В течение августа по Украине было введено в эксплуатацию 10 новостроек (13 секций): по 2 – в Киевской, Львовской и Хмельницкой, по 1 – в Ровенской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

В большинстве новостроек продолжают работать отделы продаж – в августе их процент остается на уровне предыдущего месяца.

Цены на квадратный метр в новом доме существенно выросли в большинстве регионов. Самое дорогое жилье в Киеве. Средняя стоимость квадратного метра в столице – $1 401/м².

Самым дешевым жилье остается в прифронтовых регионах, таких как Сумы или Запорожье, указывают эксперты. Следует однако заметить, что уровень цен в восточных и южных областях повысился за счет увеличения спроса. Так, в Сумах рост цен составляет 4% ( $ 563/ м²), в Запорожье он повысился на 20% ($ 614/ м²).

Эксперты сообщают о росте спроса на покупку первичного жилья в августе. В Сумах количество покупателей новых квартир выросло на 62%, что является самым высоким показателем в Украине, но, несмотря на это, спрос в этом регионе все равно остается низким из-за близости боевых действий и границы со страной-агрессором.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются новостройки в Киеве и Львове.

Ранее сообщалось, что в Украине спрос на первичное жилье вдвое меньше предложения из-за стремительного роста объемов строительства.

Также эксперты анализировали факторы , влияющие на решение купить жилье в новостройке.

Недавно в ЛУН рассказали, какие города предлагают наименьший первый взнос на первичную недвижимость по льготному кредитованию "єОселя".