Спрос на первичном рынке жилья вдвое ниже предложения

строительство, первичный рынок
Страхование военных рисков выгодно и покупателям недвижимости, и банкам, и застройщикам. Фото: IStock

Львиная доля спроса на новое жилье в Украине приходится на западные регионы.

В Украине спрос на первоначальное жилье на 50-60% меньше предложения, сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику девелоперской компании Kovcheg Developer по итогам первого полугодия 2025 года.

Такая ситуация возникает на фоне роста объемов строительства по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, этот показатель в среднем вырос на 30%. Однако, несмотря на активность девелоперов, реальное количество сделок на рынке первичного жилья существенно ниже потенциала.

Главный сдерживающий фактор на рынке – неопределенность, вызванная войной. Речь идет о личной безопасности проживания в том или ином городе, рисках вражеских атак, общей нестабильности, отмечает соучредитель компании Виктор Козачок. К этому прилагается уровень инфляции, валютные колебания и недостаточный уровень доходов граждан — все это усложняет принятие решений о приобретении жилья.

"В условиях продолжающейся войны развитие строительной сферы становится одним из факторов не только "выживания", но и развития экономики. Это сверхсложная задача для строителей, однако, несмотря на обстоятельства, отрасль развивается, на рынке появляются новые принципиально качественные проекты", - отметил девелопер.

По словам эксперта, сегодня спрос на первичное жилье распределен неравномерно. По подсчетам компании Kovcheg Developer, наибольшая доля около 40% приходится на западные области: Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую.

Еще 25% интереса сконцентрировано в Киеве и столичном пригороде. Ориентировочно 15% покупателей выбирают Одессу и ее окрестности. На остальные регионы приходится лишь около 20% спроса. В то же время четко прослеживается зависимость: чем дальше от фронта, тем больше спрос на новостройки.

Как изменился первичный рынок во время войны

Первичный рынок, по словам девелопера, сегодня чрезвычайно разнообразен. В больших городах целесообразно возводить масштабные ЖК. В то же время для западных областей свойственно строительство индивидуальных концептуальных проектов с уникальной архитектурой и сервисами.

Для Западной Украины, отмечает он, присуще развитие новых инновационных форматов, которые находятся на грани "курортной недвижимости" и жилья.

"Это многофункциональные ЖК с самодостаточной инфраструктурой для отдыха на уровне лучших отелей. Это так называемые "вертикальные" курорты с многофункциональной крышей и уникальными объектами инфраструктуры. Это доходные дома с гибкими возможностями использования (в формате "живу-сдаю"). современных требований к безопасности жизни, энергосбережения и энергосбережения и качества строительства”, - отметил специалист.

Ранее Delo.ua писало о том, что на рынке недвижимости Киева апарт-отели опережают квартиры по доходности.

Автор:
Леся Соловчук