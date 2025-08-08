Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Читать на русском

Попит на первинному ринку житла вдвічі нижчий за пропозицію

будівництво, первинний ринок
Страхування воєнних ризиків вигідне і покупцям нерухомості, і банкам, і забудовникам. Фото: IStock

Левова частка попиту на нове житло в Україні припадає на західні регіони.  

В Україні попит на первинне житло на 50-60% менший за пропозицію,  повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику девелоперської компанії Kovcheg Developer за підсумками першого півріччя 2025 року.

Така ситуація виникає на тлі зростання обсягів будівництва — порівняно з аналогічним періодом 2024 року, цей показник у середньому зріс на 30%. Проте попри активність девелоперів, реальна кількість угод на ринку первинного житла суттєво нижча від потенціалу.

Головний стримуючий чинник на ринку - невизначеність, спричинена війною. Йдеться про особисту безпеку проживання в тому чи іншому місті, ризики ворожих атак, загальну нестабільність, наголошує співзасновник компанії Віктор Козачок. До цього додається рівень інфляції, валютні коливання та недостатній рівень доходів громадян — усе це ускладнює прийняття рішень про придбання житла.

“В умовах триваючої війни розвиток будівельної сфери стає одним із факторів не лише “виживання”, а й розвитку економіки. Це надскладне завдання для будівельників, однак попри обставини галузь розвивається, на ринку з’являються нові принципово якісні проєкти”, — зазначив девелопер.

За словами експерта, сьогодні попит на первинне житло розподілений нерівномірно. За підрахунками компанії Kovcheg Developer, найбільша частка — близько 40% — припадає на західні області: Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську. Ще 25% сконцентровано у Києві та столичному передмісті. Орієнтовно 15% покупців обирають Одесу та її околиці. На решту регіонів припадає лише близько 20% попиту.Водночас чітко простежується залежність: чим далі від фронту — тим більший попит на новобудови.

Як змінився первинний ринок під час війни

Первинний ринок, за словами девелопера, сьогодні надзвичайно різноманітний. У великих містах доцільно зводити масштабні ЖК. Водночас для західних областей властиве зведення індивідуальних концептуальних проєктів з унікальною архітектурою та сервісами.

Для Західної України, наголошує він, притаманний розвиток нових інноваційних форматів, які знаходяться на межі “курортної нерухомості” та житла.

"Це багатофункціональні ЖК з самодостатньою інфраструктурою для відпочинку на рівні найкращих готелів. Це так звані “вертикальні” курорти з багатофункціональним дахом і унікальними об’єктами інфраструктури. Це дохідні будинки з гнучкими можливостями використання (у форматі “живу–здаю”). Для Києва та інших великих міст з концентрацією промислових потужностей актуальним залишається багатоквартирне будівництво — створення великих ЖК, але з врахуванням сучасних вимог до безпеки прожиття, енергозбереження та енергоощадності та якості будівництва”, — зауважив фахівець.

Раніше Delo.ua писало про те, що на ринку нерухомості Києва апарт-готелі випереджають квартири за прибутковістю.

Автор:
Леся Соловчук