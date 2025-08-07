Аналіз ринку нерухомості Києва: апарт-готелі випереджають квартири за прибутковістю

Активізація ринку довготривалої оренди призвела до зростання попиту на апарт-готелі і підвищення їх дохідності.

Середня окупність квартири в Києві складає 12,6 року, що відповідає 7,9% річних. Набагато вигідніше вкладатися у апартаменти в дохідному готелі, які окупляються за 8-10 років (10-12,5% річних), пише Delo.ua з посиланням на дослідження Ribas Invest та Ribas Hotels Group.

Комплексне дослідження «Інвестиційна привабливість Києва: житлова і готельна нерухомість» охоплює аналітику ринку, динаміку дохідності інвестицій. Аналітики розглянули проєкти у столиці, структуру готельного фонду, а також перспективи розвитку сегменту апартів.

За даними аналізу, у 2024 році в Києві введено в експлуатацію 1 412 122 м² житла, що перевищує довоєнні середньорічні показники (≈1,35 млн м²). Кількість угод купівлі-продажу квартир у 2024 — 178 439 угод (зростання на 3,4% від попереднього року).

Вартість оренди у столиці зросла на 25-35% за рік, попит найвищий на новобудови та обʼєкти поблизу метро (за квартири в новобудовах орендарі готові платити на 80-100% більше).

На ринку оренди 6 268 квартир, це лише 0,6% від загального житлового фонду (1 045 083 квартир). Середня тривалість експозиції квартир скоротилась з 10 днів (2023) до 6 днів (Q1 2025).

Інфографіка: Ribas Invest та Ribas Hotels Group

«Апарт-готелі забезпечують дохідність 10-12,5% річних з терміном окупності 8-10 років, тоді як класичні квартири — у середньому 6,4-9,4% річних з окупністю 10-15 років. Водночас апартаменти — це повністю керована модель: інвестор не займається пошуком орендарів чи сервісом, усе бере на себе керівна компанія. Це не просто вигідно, а й зручно», — зазначила співзасновниця та CEO Ribas Invest Яна Кузнецова.

Наразі у Києві функціонує 120 готельних об’єктів на 16 013 місць. 66,6% готелів під управлінням міжнародних мереж.

Як зазначив засновник групи компаній Ribas Hotels Group Артур Лупашко, під впливом воєнного часу готельний ринок зазнав трансформації. Попит дедалі більше зміщується в бік тривалого проживання. За його словами, апарт-готелі стали природною відповіддю на запит часу — це гібрид житла й сервісу, який поєднує комфорт для гостя з високою прибутковістю та прозорим управлінням для інвестора.

Інфографіка: Ribas Invest та Ribas Hotels Group

"Ми бачимо, що інвестори готові вкладати в якість. Наприклад, у сегменті бізнес апартаменти продаються за $2020-2420/м², і вони мають стабільний попит. Це — індикатор довіри до формату й до професійного управління», — наголосив Лупашко.

