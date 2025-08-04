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Українська мережа Apartel планує за два роки збудувати в Європі свій перший 5-зірковий готель

Apartel Skhidnytsya wellness resort
Окупність готелів для девелопера складає 15 років. Фото: Apartel resorts

Інвестиційні готелі, що набули популярності під час війни в Україні, розростаються у мережі і виходять на міжнародний ринок.  

Українська готельна мережа Apartel resorts анонсувала вихід на європейський ринок із першим п'ятизірковим готелем. Найближчим часом компанія також планує розширення у двох західних областях України. Про це Delo.ua повідомив партнер Apartel resort Євген Кудрявченко.

Наразі мережа, що належать групі компаній Apartel resorts, беніфіціарами є Василь Крулько, Сергій Максименко, Микола Васьків, Юрій Калинюк, має три робочі об'єкти на Закарпатті та Львівщині - Apartel Shayan в Шаяні, Apartel Uzhhorod в Ужгороді та Apartel Skhidnytsya wellness resort у Східниці. Останній об'єкт нещодавно здобув п'ятизіркову категорію, в Ужгороді готель має чотири зірки.

Дохідні готелі мережі в основі мають медичний профіль - реабілітація, антивікові та детокс-програми, об'єкт в Ужгороді є класичним бізнес готелем.

Фото 2 — Українська мережа Apartel планує за два роки збудувати в Європі свій перший 5-зірковий готель
Проєкт резорту в Косино мають завершити до кінця року. Фото: Apartel resorts

Ще один об'єкт девелопер планує відкрити до кінця року - це п'ятизірковий готель у Apartel Kosyno (Закарпаття), де "роботи вже на фінішній прямій". На старті будівництва також п'ятий готельний комплекс Apartel Polyana (Закарпаття) . Тобто за два роки мережа планує охопити вже п'ять великих резортів.

"У Поляні будується крупний апарт-об'єкт. І це буде один з найбільших готелів України. Зараз ми керуємо фондом 500 номерів. Через три роки це буде вже 1500 номерів. Із цим номерним фондом ми виходимо на рівень однієї з найбільших мереж України", - наголосив Кудрявченко.

Наступним - шостим об'єктом - має стати п'ятизірковий апарт-готель в Європі. Девелопер зізнається, що Apartel планує перевірити свої сервіси та бізнес-стратегії на європейському споживачу. Пілотний готель на 70 номерів має стати тест-драйвом: якщо проєкт вдається, мережа почне розбудовуватися як міжнародна.

Готель «Апартель» Східниця, Apartel resort
Фото: сайт Apartel resort

За словами партнера мережі, сьогодні ринок дохідної нерухомості дозволяє вкладати в крупні об'єкти, які раніше б девелопери не наважувались будувати, адже апарт-готелі під час війни стали одним з найцікавіших інструментів інвестування.

"За останній рік інвесторам Apartel Skhidnytsya виплатили загалом 150 млн гривень доходу за рік. За другий рік це буде 180-200 млн гривень. Наразі ми тримаємо обіцянку щодо дохідності 12% річних. Люди нам довіряють і продовжують інвестувати", - наголосив партнер мережі.

Окупність готелю, за словами партнера Apartel resorts, складає для інвестора - 8-10 років, для девелопера 15 років, враховуючи високотехнологічний медцентр, аквапарки, ресторани та інші витрати.

Власники мережі зізнаються, що бачать шанс розбудувати мережу великих резортів європейського класу, і хочуть скористуватися цією можливістю на всі 100%. Через війну український інвестор не має змоги вивести капітал. 

"Ми намагаємось бути проактивними, адже ринок дуже конкурентний. Допродаємо другу чергу у Східниці, далі відкриваємо два нові готелі. Вивчаємо ділянки у Львові та Києві - маємо плани і на них. Паралельно вчимося працювати з європейською бюрократією, бо вони звикли затверджувати і будувати роками, а ми хочемо це робити значно швидше", - резюмує Кудрявченко.

Раніше Delo.ua писало про те, що за рік в Україні з'явилось майже 100 нових готелів та сім операторів ринку.

Автор:
Леся Соловчук