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За рік в Україні з'явилось майже 100 нових готелів та сім операторів ринку
Український ринок гостинності трансформується під час війни, змінюючи туристичні потоки та географію інвестицій.
На четвертий рік війни готельний ринок України не тільки демонструє ознаки стабілізації а й переживає глибоку трансформацію.
З одного боку сегмент гостинності зазнав чималих втрат — це і систематичне пошкодження та руйнування готелів, об’єктів інженерної інфраструктури, аеропортів, енергогенеруючих станцій і водосховищ. Також значно впали туристичні потоки і в цілому значно обмежений у розкритті туристичний потенціал країни.
З іншого боку структура ринку суттєво змінюється, формується нова логіка девелопменту, попиту та інвестицій, зростає кількість нових об’єктів, стабілізується внутрішній туризм, також з'явились сучасні формати для інвестицій - апарт-, котеджні готелі.
За останній рік завершено будівництво 96 нових обʼєктів, зайшли нові гравці, повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження Ribas Hotels Group «Огляд готельного ринку України 2025».
За даними дослідження, відновлення галузі відбувається нерівномірно, але впевнено — з фокусом на безпечні регіони, внутрішній туризм та гнучкі моделі розміщення. Для інвесторів це сигнал: готельна нерухомість в Україні є перспективним активом — з точки зору довгострокової дохідності, регіональної диверсифікації та стратегічного позиціонування після перемоги.
Перерозподіл туристичних потоків і зростання зборів
Згідно з даними Держагентства розвитку туризму (ДАРТ), за підсумками 2024 року абсолютна чисельність платників податків, пов’язаних із туристичною діяльністю, збільшилася на 7%, хоча й досі відстає від результатів 2021 (-20%). Загалом торік туристичний збір в Україні зріс на 23% і склав 273 млн гривень.
Один із найважливіших сигналів відновлення ринку — зростання надходжень до місцевих бюджетів, пояснбє в коментарі Delo.ua Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group.
"Найбільші надходження зафіксовані в Києві та Київській області — понад 65 млн грн, а також у Львівській (47 млн грн), Івано-Франківській (33 млн грн), Черкаській (23,5 млн грн) і Закарпатській (23 млн грн) областях. Ці дані свідчать про живий внутрішній ринок, збережену мобільність і актуальність туристичної інфраструктури навіть під час війни", — наголосив Лупашко.
Найактивніше відновлюють роботу готелі (формують 66,5% усіх надходжень від туристичної галузі до держбюджету), які в національній валюті перевищили показники 2021 року на +51,65%. Покращення результатів притаманнє також для інших засобів тимчасового розміщування (пансіонати, реабілітаційні центри), кемпінгів, та послуг туристичних операторів.
За останній рік зафіксоване поступове повернення іноземного туризму. У 2024 році Україну відвідали понад 2,5 млн іноземців — на 4,1% більше, ніж торік. "Зазвичай після масштабних потрясінь — таких як світова економічна криза, анексія АР Крим чи пандемія — міжнародний туризм в Україну майже повністю відновлюється до попередніх пікових показників за 5-6 років", - наголошують аналітики.
Як готельний девелопмент адаптується до умов війни
Кількісна частина ринку гостинності України також суттєво змінилась. Девелопмент готельної нерухомості у більш безпечних та рекреаційних західних регіонах України та відкриття чи відновлення роботи деяких об’єктів призвів до збільшення загальної кількості колективних засобів розміщення за підсумками 2024 року на 96 об’єктів.
У надважких умовах гостинність України продовжує розвиватися: кількість платників податків у туристичній галузі поступово зростає, міжнародні мережеві готельні бренди функціонують («Radisson», «Hyatt», «InterContinental», «Accor», «Wyndham», «Hilton», «Rixwell»), адаптуються та набирають обертів національні оператори — «Optima Hotels»,«Ribas Hotels», «Premier Hotels and Resorts», «Maestro Hotel Management», «Senator Hotels», «Vertex Hotel Group».
За роки війни зміцнився попит на апарт-готелі та котеджні містечка, зокрема на такі перспективні формати, як апарт-готелі, кондо-готелі, котеджні містечка. Саме ці формати вважаються вигідними для приватних інвесторів.
Анонсуються нові девелоперські проєкти, особливо в більш безпечних західних регіонах і рекреаційних зонах. Починаючи з 2022 року, на території курорту у 10 разів збільшилась кількість , розповів в коментарі Delo.ua СЕО консалтингової компанії Ritm group Олександр Лахтіонов.
За його словами, розвиток рекреаційно-інвестиційної нерухомості в Карпатах сьогодні лише на стадії зародку.
Порівняно з довоєнним періодом, коли інвестиційні проєкти можна було порахувати на пальцях однієї руки, сьогодні бізнес будує близько 60 проєктів апарт-готелів та котеджних містечкок - це проєкти в активній фазі будівництва. Це зростанняу 10 разів - лише за час війни, наголосив Лахтіонов.
Окремий тренд-спостерігається високий інтерес до відновлення морально застарілих масштабних санаторіїв, пансіонатів та будинків відпочинку часів СРСР з метою створення на їхній базі сучасної лікувальної інфраструктури та реабілітації поранених у військових діях. Під такі проєкти очікується значне надходження інвестицій і міжнародних грантів.
Готельна нерухомість і втрати від війни
Готельний фонд України частково постраждав. За даними аналітиків, в Україні пошкоджені або зруйновані принаймні 22 великі об’єкти (в Києві, Харкові, Одесі та області, Херсоні, Запоріжжі, Кривому Розі, Чернігові, Миколаєві, Краматорську, Львові). Руйнувань зазнали також і чимало менших об’єктів готельного фонду в більшості областей.
На додачу стан великої кількості готелів у популярних місцях відпочинку на тимчасово окупованих територіях (Бердянськ, Генічеськ, Залізний Порт, Скадовськ) залишається невідомим. А саме в південних регіонах в Україні, де тривають щоденні обстріли, було розміщено левову частку відпочинкової інфраструктури - готелів та санаторіїв.
Структура об'єктів гостинності переформатовується
До війни колективні засоби розміщення на території України були розподілені нерівномірно.
У першу чергу прослідковується виражена концентрація у регіонах морського дозвілля та літнього відпочинку на Чорному та Азовському морях: Одеська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська області - сукупно 1 399 об’єктів або 34%.
По-друге, це регіони ділової, освітньої та виробничої активності: Київ, Дніпро, Харків сукупно 585 об’єктів або 14,2%.
По-третє, це рекреаційні регіони гірського туризму та відпочинку, спортивних лиж, реабілітаційно-лікувальних баз: Львівська, Івано-Франківська область сукупно 611 об’єктів або 14,8%.
У 2025 році продовжується тренд до розвитку національних операторів у більш безпечних регіонах (обласні центри та популярні зони відпочинку та рекреації).
Серед функціонуючих національних готельних операторів за кількістю готелей в Україні лідирують «Optima Hotels» (59 готелей), «Ribas Hotels» (21 готель), «Premier Hotels and Resorts» (13), «Maestro Hotel Management» (11). «Senator Hotels» та «Vertex Hotel Group» мають в управлінні по 4 об’єкти.
Окрім того, накопичивши досвід у кризовому управлінні, українські готельні мережі виходять на міжнародний ринок і розпочинають експансію в Вірменії, Казахстані, Узбекистані, Грузії, Польщі, Угорщині, Індонезії, на Кіпрі. Це такі мережі як «Reikartz», «Premier Hotels», «Ribas Hotels».
В Україні продовжують функціонування мережеві готельні бренди під управлінням міжнароднихоператорів («Radisson», «Hyatt», «InterContinental», «Accor», «Wyndham», «Hilton», «Rixwell»). Втім, частина готелів відмовилася від іноземного управління: «Aloft», «Four Points By Sheraton Zaporozhye» від «Marriott», «Брістоль Одеса» від «Starwood Hotels». Єдиний готель «Best Western Plus Market Square Львів» перейшов під управління «Maestro Hotel Management» (Україна).
Міжнародне проникнення в регіони майже відсутнє: серед існуючих 22 транснаціональних готелів в м. Київ розташовані 14 (або 67%), Львові = 3 (або 14%), м. Одеса = 2 (або 9%), м. Трускавець = 1 (4,8%), курорт Буковель = 1 (4,8%).
Перспективи розвитку туристичного ринку
Водночас аналітики зауважують, що навіть під час активних бойових дій в країні туристичний потік з боку іноземних мандрівників не лише відновлюється, а й зростає.
Очікується, що після завершення війни структура іноземного туризму продовжить трансформуватися і кардинально зміниться: відвідувачі з Європейського Союзу, цивілізованих країн світу та дружніх націй країн СНД повністю витіснять представників рф і рб, наголошуть аналітики.
А після закінчення війни очікується ревіталізація діяльності готельних об’єктів, значне зростання попиту та приток інвестицій та міжнародних грантів.