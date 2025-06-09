За рік в Україні з'явилось майже 100 нових готелів та сім операторів ринку

Український ринок гостинності трансформується під час війни, змінюючи туристичні потоки та географію інвестицій.

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На четвертий рік війни готельний ринок України не тільки демонструє ознаки стабілізації а й переживає глибоку трансформацію.

З одного боку сегмент гостинності зазнав чималих втрат — це і систематичне пошкодження та руйнування готелів, об’єктів інженерної інфраструктури, аеропортів, енергогенеруючих станцій і водосховищ. Також значно впали туристичні потоки і в цілому значно обмежений у розкритті туристичний потенціал країни.

З іншого боку структура ринку суттєво змінюється, формується нова логіка девелопменту, попиту та інвестицій, зростає кількість нових об’єктів, стабілізується внутрішній туризм, також з'явились сучасні формати для інвестицій - апарт-, котеджні готелі.

За останній рік завершено будівництво 96 нових обʼєктів, зайшли нові гравці, повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження Ribas Hotels Group «Огляд готельного ринку України 2025».

За даними дослідження, відновлення галузі відбувається нерівномірно, але впевнено — з фокусом на безпечні регіони, внутрішній туризм та гнучкі моделі розміщення. Для інвесторів це сигнал: готельна нерухомість в Україні є перспективним активом — з точки зору довгострокової дохідності, регіональної диверсифікації та стратегічного позиціонування після перемоги.

Перерозподіл туристичних потоків і зростання зборів

Згідно з даними Держагентства розвитку туризму (ДАРТ), за підсумками 2024 року абсолютна чисельність платників податків, пов’язаних із туристичною діяльністю, збільшилася на 7%, хоча й досі відстає від результатів 2021 (-20%). Загалом торік туристичний збір в Україні зріс на 23% і склав 273 млн гривень.

Інфографіка: Ribas Hotels Group

Один із найважливіших сигналів відновлення ринку — зростання надходжень до місцевих бюджетів, пояснбє в коментарі Delo.ua Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group.

"Найбільші надходження зафіксовані в Києві та Київській області — понад 65 млн грн, а також у Львівській (47 млн грн), Івано-Франківській (33 млн грн), Черкаській (23,5 млн грн) і Закарпатській (23 млн грн) областях. Ці дані свідчать про живий внутрішній ринок, збережену мобільність і актуальність туристичної інфраструктури навіть під час війни", — наголосив Лупашко.

Інфографіка: Ribas Hotels Group

Найактивніше відновлюють роботу готелі (формують 66,5% усіх надходжень від туристичної галузі до держбюджету), які в національній валюті перевищили показники 2021 року на +51,65%. Покращення результатів притаманнє також для інших засобів тимчасового розміщування (пансіонати, реабілітаційні центри), кемпінгів, та послуг туристичних операторів.

За останній рік зафіксоване поступове повернення іноземного туризму. У 2024 році Україну відвідали понад 2,5 млн іноземців — на 4,1% більше, ніж торік. "Зазвичай після масштабних потрясінь — таких як світова економічна криза, анексія АР Крим чи пандемія — міжнародний туризм в Україну майже повністю відновлюється до попередніх пікових показників за 5-6 років", - наголошують аналітики.

Як готельний девелопмент адаптується до умов війни

Кількісна частина ринку гостинності України також суттєво змінилась. Девелопмент готельної нерухомості у більш безпечних та рекреаційних західних регіонах України та відкриття чи відновлення роботи деяких об’єктів призвів до збільшення загальної кількості колективних засобів розміщення за підсумками 2024 року на 96 об’єктів.

Інфографіка: Ribas Hotels Group

У надважких умовах гостинність України продовжує розвиватися: кількість платників податків у туристичній галузі поступово зростає, міжнародні мережеві готельні бренди функціонують («Radisson», «Hyatt», «InterContinental», «Accor», «Wyndham», «Hilton», «Rixwell»), адаптуються та набирають обертів національні оператори — «Optima Hotels»,«Ribas Hotels», «Premier Hotels and Resorts», «Maestro Hotel Management», «Senator Hotels», «Vertex Hotel Group».

За роки війни зміцнився попит на апарт-готелі та котеджні містечка, зокрема на такі перспективні формати, як апарт-готелі, кондо-готелі, котеджні містечка. Саме ці формати вважаються вигідними для приватних інвесторів.

Анонсуються нові девелоперські проєкти, особливо в більш безпечних західних регіонах і рекреаційних зонах. Починаючи з 2022 року, на території курорту у 10 разів збільшилась кількість , розповів в коментарі Delo.ua СЕО консалтингової компанії Ritm group Олександр Лахтіонов.

За його словами, розвиток рекреаційно-інвестиційної нерухомості в Карпатах сьогодні лише на стадії зародку.

Порівняно з довоєнним періодом, коли інвестиційні проєкти можна було порахувати на пальцях однієї руки, сьогодні бізнес будує близько 60 проєктів апарт-готелів та котеджних містечкок - це проєкти в активній фазі будівництва. Це зростанняу 10 разів - лише за час війни, наголосив Лахтіонов.

Окремий тренд-спостерігається високий інтерес до відновлення морально застарілих масштабних санаторіїв, пансіонатів та будинків відпочинку часів СРСР з метою створення на їхній базі сучасної лікувальної інфраструктури та реабілітації поранених у військових діях. Під такі проєкти очікується значне надходження інвестицій і міжнародних грантів.

Готельна нерухомість і втрати від війни

Готельний фонд України частково постраждав. За даними аналітиків, в Україні пошкоджені або зруйновані принаймні 22 великі об’єкти (в Києві, Харкові, Одесі та області, Херсоні, Запоріжжі, Кривому Розі, Чернігові, Миколаєві, Краматорську, Львові). Руйнувань зазнали також і чимало менших об’єктів готельного фонду в більшості областей.

Інфографіка: Ribas Hotels Group

На додачу стан великої кількості готелів у популярних місцях відпочинку на тимчасово окупованих територіях (Бердянськ, Генічеськ, Залізний Порт, Скадовськ) залишається невідомим. А саме в південних регіонах в Україні, де тривають щоденні обстріли, було розміщено левову частку відпочинкової інфраструктури - готелів та санаторіїв.

Інфографіка: Ribas Hotels Group

Структура об'єктів гостинності переформатовується

До війни колективні засоби розміщення на території України були розподілені нерівномірно.

У першу чергу прослідковується виражена концентрація у регіонах морського дозвілля та літнього відпочинку на Чорному та Азовському морях: Одеська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська області - сукупно 1 399 об’єктів або 34%.

Інфографіка: Ribas Hotels Group

По-друге, це регіони ділової, освітньої та виробничої активності: Київ, Дніпро, Харків сукупно 585 об’єктів або 14,2%.

По-третє, це рекреаційні регіони гірського туризму та відпочинку, спортивних лиж, реабілітаційно-лікувальних баз: Львівська, Івано-Франківська область сукупно 611 об’єктів або 14,8%.

У 2025 році продовжується тренд до розвитку національних операторів у більш безпечних регіонах (обласні центри та популярні зони відпочинку та рекреації).

Серед функціонуючих національних готельних операторів за кількістю готелей в Україні лідирують «Optima Hotels» (59 готелей), «Ribas Hotels» (21 готель), «Premier Hotels and Resorts» (13), «Maestro Hotel Management» (11). «Senator Hotels» та «Vertex Hotel Group» мають в управлінні по 4 об’єкти.

Інфографіка: Ribas Hotels Group

Окрім того, накопичивши досвід у кризовому управлінні, українські готельні мережі виходять на міжнародний ринок і розпочинають експансію в Вірменії, Казахстані, Узбекистані, Грузії, Польщі, Угорщині, Індонезії, на Кіпрі. Це такі мережі як «Reikartz», «Premier Hotels», «Ribas Hotels».

В Україні продовжують функціонування мережеві готельні бренди під управлінням міжнароднихоператорів («Radisson», «Hyatt», «InterContinental», «Accor», «Wyndham», «Hilton», «Rixwell»). Втім, частина готелів відмовилася від іноземного управління: «Aloft», «Four Points By Sheraton Zaporozhye» від «Marriott», «Брістоль Одеса» від «Starwood Hotels». Єдиний готель «Best Western Plus Market Square Львів» перейшов під управління «Maestro Hotel Management» (Україна).

Міжнародне проникнення в регіони майже відсутнє: серед існуючих 22 транснаціональних готелів в м. Київ розташовані 14 (або 67%), Львові = 3 (або 14%), м. Одеса = 2 (або 9%), м. Трускавець = 1 (4,8%), курорт Буковель = 1 (4,8%).

Перспективи розвитку туристичного ринку

Водночас аналітики зауважують, що навіть під час активних бойових дій в країні туристичний потік з боку іноземних мандрівників не лише відновлюється, а й зростає.

Очікується, що після завершення війни структура іноземного туризму продовжить трансформуватися і кардинально зміниться: відвідувачі з Європейського Союзу, цивілізованих країн світу та дружніх націй країн СНД повністю витіснять представників рф і рб, наголошуть аналітики.

А після закінчення війни очікується ревіталізація діяльності готельних об’єктів, значне зростання попиту та приток інвестицій та міжнародних грантів.