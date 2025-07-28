Готель за 100 км від Львова отримав п'ять зірок: такий статус мають лише 30 об'єктів

В Україні лише близько 200 готелів отримали зіркову категорізацію.

Комісія з питань встановлення категорій готелям надала п’ять зірок "Апартель Східниця" на Львівщині, який вперше подався на категоризацію, повідомило Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Державного агентства розвитку туризму України.

Елітний готельний комплекс у Східниці пропонує 269 номерів. Площа центру 2000 кв. метрів. Будівництво другої черги апартаментів вже активно ведеться, прогнозована дата введення в експлуатацію - IV квартал 2025 року.

"Новий п’ятизірковий готель на туристичній мапі країни — "Апартель Східниця" на Львівщині вперше подався на категоризацію й одразу отримав найвищу оцінку. Без жодних зауважень. "Віта Парк Поляна" (Закарпаття) отримав 4 зірки — готель ретельно попрацював над безбар’єрністю. "Оптіма Дворжец" у Львові підтвердив категорію 3 зірки", - наголосили у Держагентстві.

Проте не всі отримали свої "зірки". Готелі "Крокус" (Павлоград) та "Європейський" (Кременчук) ще мають допрацювати низку важливих моментів — від умов доступності до документації, додали в агенції.

Комісія обіцяє продовжити розгляд нових заяв від готелів, а також перевірку тих, хто подається повторно після усунення зауважень.

Загалом на сьогодні в Україні офіційну категорію мають 218 готелів. З них п’ятизірковість мають 36, 4 зірки – 55 готелів, ще 112 категоризовані як тризіркові. Встановлення категорій за держстандартами сприяє розвитку якісного туристичного продукту та підвищенню довіри з боку туристів – як українських, так і міжнародних.

Раніше Delo.ua писало про те, що за рік в Україні з'явилось майже 100 нових готелів та сім операторів ринку.

Також повідомлялось про те, що Київ та Львівщина стали лідерами за надходженням туристичного збору.