Гостиница за 100 км от Львова получила пять звезд: такой статус имеют только 30 объектов

В Украине всего около 200 отелей получили звездную категоризацию.

Комиссия по вопросам установления категорий гостиницам предоставила пять звезд "Апартель Східниця" во Львовской области, который впервые подался на категоризацию, сообщило Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственного агентства развития туризма Украины.

Элитный гостиничный комплекс в Схиднице предлагает 269 номеров. Площадь центра 2000 кв. метров. Строительство второй очереди апартаментов уже активно ведется, прогнозируемая дата ввода в эксплуатацию – IV квартал 2025 года.

"Новая пятизвездочная гостиница на туристической карте страны — "Апартель Східниця" на Львовщине впервые подалась на категоризацию и сразу получила самую высокую оценку. Без всяких замечаний. "Вита Парк Поляна" (Закарпатье) получил 4 звезды — отель тщательно поработал над безбарьерностью. звезды", - подчеркнули в Госагентстве.

Однако не все получили свои "звезды". Гостиницы "Крокус" (Павлоград) и "Европейский" (Кременчуг) еще должны доработать ряд важных моментов - от условий доступности к документации, добавили в агентстве.

Комиссия обещает продолжить рассмотрение новых заявлений от гостиниц, а также проверку подаваемых повторно после устранения замечаний.

Всего на сегодняшний день в Украине официальную категорию имеют 218 отелей. Из них пятизвездность имеют 36, 4 звезды – 55 отелей, еще 112 категоризированы как трехзвездочные. Установление категорий по ГОСТам способствует развитию качественного туристического продукта и повышению доверия со стороны туристов – как украинских, так и международных.

Ранее Delo.ua писало о том, что за год в Украине появилось около 100 новых гостиниц и семь операторов рынка.

Также сообщалось, что Киев и Львовщина стали лидерами по поступлению туристического сбора.