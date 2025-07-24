Киев и Львовщина стали лидерами по поступлению туристического сбора: сколько заработали

Киев и Львовщина продолжают лидировать среди самых популярных туристических мест Украины. В I полугодии 2025 года более 43% уплаченного туристического сбора поступило в местные бюджеты этих регионов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Государственной налоговой службы Украины.

Лидеры среди регионов

В I полугодии 2025 года было уплачено 142,6 млн грн туристического сбора. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это больше на 33,2% или на 35,5 млн гривен. В I полугодии 2024 года поступления туристического сбора составили 107,1 млн. гривен.

В ведомстве отмечают, что в бюджет столицы было перечислено 34,8 млн. грн. Львовщина получила 26,6 млн грн.

Среди лидеров также:

Ивано – Франковская – 22,1 млн грн,

Закарпатская области – 11,8 млн гривен.

Туристический налог в Украине

Туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах жительства.

В свою очередь налоговые агенты, а это – субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному размещению в местах проживания (ночевки): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т.д. – перечисляют его в местный бюджет.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки:

- до 0,5% минимальной зарплаты – для граждан Украины;

до 5% – для иностранцев.

Напомним, с нового года во Львове изменится туристический сбор. Для украинских туристов ничего не изменится. Вместо этого нововведения будут касаться иностранных туристов. Если раньше они платили от 16 до 40 грн в зависимости от стоимости гостиничного номера, то теперь будет фиксированная ставка – 80 грн в сутки.

Заметим, в 2024 году туристический сбор во Львовской области составил 47 миллионов 108 тысяч 189 гривен 27 копеек. Это рекордный показатель со времени начала его сбора в 2011 году

В целом поступления от туристического сбора в Украине в 2024 году выросли почти на 23% по сравнению с 2023 годом. В бюджеты общин поступило 222,6 млн грн, тогда как в 2022 году эта сумма была на 53% меньше — 178,9 млн грн.