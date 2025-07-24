Київ та Львівщина стали лідерами за надходженням туристичного збору: скільки заробили

Київ та Львівщина продовжують тримати лідерство серед найпопулярніших туристичних місць України. У І півріччі 2025 року понад 43 % сплаченого туристичного збору надійшло до місцевих бюджетів цих регіонів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Лідери серед регіонів

Загалом у І півріччі 2025 року було сплачено 142,6 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 33,2 %, або на 35,5 млн гривень. У І півріччі 2024 року надходження туристичного збору склали 107,1 млн гривень.

У відомстві зауважують, що до бюджету столиці було перераховано 34,8 млн грн. Натомість Львівщина отримала 26,6 млн грн.

Серед лідерів також:

Івано – Франківська – 22,1 млн грн,

Закарпатська області – 11,8 млн гривень.

Туристичний податок в Україні

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

У свою чергу податкові агенти, а це – суб’єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, – перераховують його до місцевого бюджету.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання:

- до 0,5 % мінімальної зарплати – для громадян України;

до 5 % – для іноземців.

Нагадаємо, з нового року у Львові зміниться туристичний збір. Для українських туристів нічого не зміниться. Натомість нововведення стосуватимуться іноземних туристів. Якщо раніше вони платили від 16 до 40 грн залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка — 80 грн за добу.

Зауважимо, у 2024 році туристичний збір на Львівщині становив 47 мільйонів 108 тисяч 189 гривень 27 копійок. Це рекордний показник від часу початку його збору у 2011 році

Загалом надходження від туристичного збору в Україні у 2024 році зросли майже на 23% у порівнянні з 2023 роком. До бюджетів громад надійшло 222,6 млн грн, тоді як у 2022 році ця сума була на 53% меншою — 178,9 млн грн.