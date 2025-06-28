Відпочинок в Україні: які обмеження воєнного стану продовжуюь діяти у 2025 році

Держава рекомендує українцям утриматись від відпочинку у прифронтових регіонах, а також не гуляти лісом, особливо на територіях, які були під окупацією.

Перелік рекомендацій для відпочинку минулих років здебільшого залишається актуальним й цього року, проте є і деякі полегшення. Про це Delo.ua повідомили в Держагенстві розвитку туризму.

Правила безпеки під час мандрівок країною передбачають утримання від відпочинку у прифронтових регіонах, а також на територіях, які були під окупацією,а також дотримуватись безпекових правил по усій території країни.

Зокрема не рекомендуються прогулянки лісом. Ця норма була введена ще з початку вторгнення РФ на територію України. Втім, на практиці заборону важко реалізувати, хоча ці правила продовжують діяти на четвертий рік війни.

Як наголосили в коментарі Delo.ua в пресслужбі ДСНС у Київській області, рекомендації щодо лісу продовжують діяти четвертий рік війни.

"Військова адміністрація ухвалила рішення про заборону відвідування лісових масивів громадянами. Їх ніхто не відміняв. Те, що громадяни виконують чи не виконують - це вже інше питання. Біля кожного дерева рятувальника чи поліцейського не поставиш", - пояснили в ДСНС.

У найбільш безпечному регіоні - Закарпатській області - обмеження відвідування лісів пов'язані з підвищеною пожежною небезпекою. Проте ця ситуація спостерігається щороку: обмеження вводяться для того, щоб уникнути масштабних лісових пожеж. "Якщо туристичні маршрути пролягають через прикордоння, там також є обмеження, їх вводить Держприкордонслужба - для того, щоб спостерігати за переміщенням людей і уникнути незаконного перетину кордону", - наголосили в ДСНС регіону.

Обмеження на відпочинок: до лісу - ні, на море - так

Водночас цьогоріч офіційно дозволений доступ до моря. Торік було відкрито понад 20 пляжів в Одеській області.

Цього ж року, за даними Держтуризму, в самій Одесі вже відкриті для відвідувачів 11 пляжів. Вони пройшли усю сертифікацію і отримали офіційні дозволи.

"В області діє один пляж. Невдовзі планують відкрити ще шість. Ми співпрацюємо з владою Одещини, адже сьогодні саме цей регіон - один з найпривабливіших для внутрішнього туризму влітку. Попри безпекову загрозу, українці все ж мандрують до Чорного моря, бодай на кілька днів. І наше завдання разом з місцевою владою зробити максимально безпечні умови для туристів наскільки це можливо в нинішніх реаліях", - наголосили в відомстві.

Щодо безпеки і протимінного захисту: усюди огороджені зони купання - між траверсами встановлюються загородження з буями кожні 50 метрів і захисні сітки; в районі пірсів або на закінченнях траверсів натягується сітка, яка виступає над рівнем води на 30 см, а під водою — не менше ніж на 2 метри.

Це унеможливлює потрапляння мін у зону купання. Встановлені спостережні пункти: на пляжах облаштовуються пункти з рятувальниками, оснащеними біноклями та засобами для порятунку.

Водночас пляжі обладнані системами оповіщення про повітряну тривогу та мають визначені шляхи евакуації до найближчих укриттів.

Ну і звісно ж, санітарний паспорт: кожен пляж повинен мати паспорт, що підтверджує його придатність до експлуатації. Регулярно, не рідше двох разів на місяць, орендарі мають проводити дослідження якості води та піску на санітарно-хімічні, мікробіологічні та паразитологічні показники. Регулярно прибирати території пляжу, включаючи дезінфекцію вбиралень та інших громадських місць.

Раніше Delo.ua писало про те, що в Одесі злетіли ціни на оренду квартир. Однокімнатні здорожчали в середньому на 29% за останні пів року. Проте дво- і трикімнатні квартири підвищились в ціні ще більше.