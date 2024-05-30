Відпочинок у межах дозволеного: які туристичні заборони діють в регіонах України

Українцям рекомендують утриматись від відпочинку у прифронтових регіонах, а також на територіях, які були під окупацією.

Складнощі з турами за кордон змусили українців шукати можливості для відпочинку на території України.

Через тимчасову окупацію та масовані обстріли південних регіонів сьогодні заморожений доступ до моря. Тому найбільшою популярністю користуються тури у Львівську, Івано-Франківську області, Закарпатті, Буковині, які вважаються відносно "безпечними" регіонами.

Українці віддають перевагу турам на 2-4 дні, бажано із заїздом на озера - хоч якась розрада після закритого моря, розповів у коментарі Delo.ua голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Ігор Голубаха.

За його словами, багато літніх турів у "лижні" курорти - Буковель, Яремче, Славськ, Драгобрат. Поціновувачі усамітненого відпочинку обирають невеликі селища, такі як Ворохта, Татарів, Кваси та інші. Окрім готелів, тут можна також орендувати будиночок в Карпатах або відпочити в глемпінгу.

Користуються популярністю Шацькі озера на Волині, також озера на Рівненщині. Ще одна альтернатива морському відпочинку - термальні води в Солотивно, Берегово, Косино, чани у селі Лумшори.

Водночас одним зі стримуючих факторів для внутрішнього туризму є мобілізація чоловіків, зазначив власник готельної школи “Smart Education” Олександр Чорній. При чому це стосується як клієнтів, так і персоналу. Найбільший ризик, що обговорювався в останні місяці, - що українці перестанують виїжджати із своїх міст через активну роботу ТЦК. Проте готельєри впевнені, що певний обсяг гостей все ж буде. І це не лише жіноча та дитяча цыльова аудиторія.

"За офіційними даними, сьогодні бронь від мобілізації отримали понад 700 тисяч людей. Неважко припустити, що більшість – це чоловіки. Також в роботі законодавця різні варіанти так званого економічного бронювання. Теоретично ці люди зможуть подорожувати і користуватись готельними послугами. Навіть якщо це буде дружина і чоловік – маємо біля півтора мільйона аудиторію. Так, не всі скористаються готелями, але якщо це буде навіть 20-30% цієї аудиторії?" - пояснив Чорній.

Окрім "заброньованих", готельний бізнес розраховує на приїзд студентів, людей з інвалідністю, а також військових, які раз на півроку мають можливість побачитися з сім'ями у відпустці.

За підрахунками Чорнія, загалом можна говорити про потенційну цільову для готельного ринку в межах кількох мільйонів гостей.

Туристичні обмеження у регіонах України влітку 2024-го

Враховуючи реалії воєнного часу, Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) перед початком літнього сезону оновило правила безпеки під час мандрівок країною.

Зокрема, як зазначили в агенції, заборонені по всій країні сплави, походи, прогулянки та екскурсії по маршрутах біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів. Недоступними також є туристичні локації, наближені до кордонів з Білоруссю та РФ. Обмеження діють щодо відвідування деяких гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях.

У ДАРТ рекомендують утриматись від подорожей на територіях, які були під окупацією. І попереджає, що відпочинок на сході та півдні України, особливо у прифронтових зонах, є небезпечним через активні бойові дії.

Також через воєнний стан у всіх областях України діють певні заборони.

У Полтавській області діє заборона на відвідування лісів. Купатися у річках дозволено. У Житомирській області можна відвідувати деякі ліси, окрім тих, що перебувають близько до кордону з Білоруссю. На території Вінницької області діє заборона на відвідування лісів.

У Волинській області суворо заборонено відвідувати ліси, адже область межує з Білоруссю. У Рівненській області - дозволено. На території Львівщини гуляти у лісі дозволено, але діє заборона на в’їзд до лісу на транспорті.

У Закарпатті прогулятися у лісі можна, за винятком прикордонних частин Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника. На території Івано-Франківської області дозволено відвідувати гори та ліси, але у Буковелі діє заборона на катання на джипах, квадроциклах, баггі та мотоциклах на території лісу.

У Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях туристичні об’єкти працюють без змін, туристам дозволено відвідувати ліси, але під забороною залишається розпалювання багаття.

Більше про специфіку туризму в умовах воєнного стану читайте у статті "Відпочинок українців влітку 2024-го: 50 годин дороги, море і no russians".