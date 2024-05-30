Отдых в рамках дозволенного: какие туристические запреты действуют в регионах Украины

Украинцам рекомендуют воздержаться от отдыха в прифронтовых регионах, а также на территориях, которые были под оккупацией.

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Сложности с турами за границу заставили украинцев искать возможности отдыха на территории Украины.

Из-за временной оккупации и массированных обстрелов южных регионов сегодня заморожен доступ к морю. Поэтому наибольшей популярностью пользуются туры во Львовскую, Ивано-Франковскую области, Закарпатье, Буковину, которые считаются относительно "безопасными" регионами.

Украинцы предпочитают туры на 2-4 дня, желательно с заездом на озера - хоть какое-то утешение после закрытого моря, рассказал в комментарии Delo.ua глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха.

По его словам, предлагается много летних туров в "лыжные" курорты с развитой инфраструктурой – Буковель, Славск, Драгобрат. Поклонники уединенного отдыха выбирают небольшие поселки, такие как Ворохта, Татаров, Квасы и другие. Кроме гостиниц, можно также арендовать домик в Карпатах или отдохнуть в глемпинге.

Популярны Шацкие озера на Волыни, а также озера на Ровенщине. Еще одна альтернатива морскому отдыху – термальные воды в закарпатских рекреационных локациях - Солотивно, Берегово, Косино, чаны в селе Лумшоры.

В то же время, одним из сдерживающих факторов для внутреннего туризма является мобилизация мужчин, заявил владелец гостиничной школы Smart Education Александр Черний. Причем это касается как клиентов, так и персонала. Наибольший риск, который обсуждался в последние месяцы - украинцы перестанут выезжать из своих городов из-за активной работы ТЦК. Однако отельеры уверены, что определенный объем гостей все же будет. И это не только женская и детская целевая аудитория.

"По официальным данным, сегодня брони от мобилизации получили более 700 тысяч человек. Нетрудно предположить, что большинство – это мужчины. Также в работе законодателя разные варианты так называемого экономического бронирования. Теоретически эти люди смогут путешествовать и пользоваться гостиничными услугами. Даже если это будет женщина с ребенком – имеем около полутора миллионов аудиторию. Да, не все воспользуются гостиницами, но если это будет даже 20-30% этой аудитории?" – объяснил Черний.

Кроме "забронированных", гостиничный бизнес рассчитывает на приезд студентов, людей с инвалидностью, а также военных, раз в полгода имеющих возможность увидеться с семьями в отпуске.

По подсчетам Черния, можно говорить о потенциальной целевой для гостиничного рынка в пределах нескольких миллионов гостей.

Туристические ограничения в регионах Украины летом 2024-го

Учитывая реалии военного времени, Государственное агентство развития туризма перед началом летнего сезона обновило правила безопасности во время путешествий по стране.

В частности, как отметили в агентстве, запрещены по всей стране сплавы, походы, прогулки и экскурсии по маршрутам у критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов. Недоступны также туристические локации, приближенные к границам с Беларусью и РФ. Ограничения действуют по посещению некоторых горных маршрутов, водоемов, лесов в разных областях.

В Госагентстве рекомендуют воздержаться от путешествий на территориях, которые были под оккупацией. И предупреждают, что отдых на востоке и юге Украины, особенно в прифронтовых зонах, опасен из-за активных боевых действий.

Также через военное положение во всех областях Украины действуют определенные запреты.

В Полтавской области действует запрет на посещение лесов. Купаться в реках можно. В Житомирской области можно посещать некоторые леса, кроме находящихся близко к границе с Беларусью. На территории Винницкой области действует запрет на посещение лесов.

В Волынской области строго запрещено посещать леса, ведь область граничит с Беларусью. В Ровенской области – разрешено. На территории Львовщины гулять в лесу разрешено, но действует запрет на въезд в лес на транспорте.

В Закарпатье можно прогуляться в лесу, за исключением приграничных частей Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника. В Ивано-Франковской области разрешено посещать горы и леса, но в Буковеле действует запрет на катание на джипах, квадроциклах, багги и мотоциклах на территории леса.

В Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях туристические объекты работают без изменений, туристам разрешено посещать леса, но под запретом остается разжигание костра.

Больше о специфике туризма в условиях военного положения читайте в статье "Отдых украинцев летом 2024-го: 50 часов дороги, море и no russians".