Отдых украинцев летом 2024-го: 50 часов дороги, море и no russians

Туризм во время войны стоит дорого, к тому же есть существенные проблемы с логистикой.

Несмотря на войну, немало украинцев задумываются над тем, чтобы хотя бы ненадолго уехать на отдых за границу. Сделать это могут не все. Да и процесс стал намного сложнее и дороже, чем до войны. Delo.ua узнало, как рынок подстраивается под нужды украинцев и создает возможности для отдыха.

Женские туры во время войны: особенности отдыха

Уже третий год рынок привыкает к женским турам в разных вариациях, ведь военнообязанные мужчины не могут уезжать из страны. Женщины с детьми, женщины с родителями, компании подруг или знакомых – так выглядит сегодня зарубежный туризм из Украины.

Такие группы обычно обращают внимание на стоимость отдыха и чувство безопасности. Поэтому, по словам основательницы турагентства Kazakov's Travel Марины Казаченко, "если у женщин есть ресурсы и выбор – купить тур в Турцию или Грецию, они выбирают Грецию, ведь безопасность на первом месте".

По словам эксперта, женщины с детьми – это преимущественно запрос "отдых на море". Поэтому запросы на экскурсионные туры, как и на экзотику – это скорее исключение, чем правило.

Но поначалу война и отдых за границей вообще казались несочетаемыми, особенно в первые полгода после начала агрессии РФ. Только когда стало ясно, что до окончания войны еще далеко, возникла острая потребность сбросить стресс и перезагрузиться. Так что сами военные начали расспрашивать операторов, куда отправить семьи отдохнуть и снять стресс войны.

По словам директора турагентства "Феерия Путешествий" Игоря Захаренко, клиентская база в компании в результате войны уменьшилась на 90% за последние два года.

"Туристы едут отдохнуть несмотря на войну: украинцы из Украины, украинцы из Европы, со всего мира. Вдобавок, у людей зависли в оплаченных турах достаточно много средств - еще со времен пандемии. Кто-то из клиентов попросил вернуть деньги, а кто-то все равно захотел попасть в страны, которые заказывал. У нас были клиенты, вышедшие из окупации Мариуполя. Сначала они попросили вернуть деньги, потому что не до путешествий, но прошло время и все равно звонят по телефону: хотим поехать, чтобы снять стресс и восстановить силы", - подчеркнул Захаренко.

Также едут на отдых люди, которые не могут откладывать путешествия – из-за возраста, здоровья. Все чаще к турам присоединяются и военные, их отпускают по специальным разрешениям от командира.

Логистика летнего отдыха: 50 оттенков автобусного тура

За последние два года киевляне уже забыли, как жаловались до войны на дорогой трансфер до лоукоста в 400-500 гривен, чтобы полететь на выходные в Вену на кофе.

Тогда большинство туров стартовало из киевских аэропортов. Сегодня же усложненная туристическая логистика ищет оптимальные решения, как добраться до пункта отдыха. Украинцы привыкли стартовать уже с Кишинева и Варшавы, а "трансфер" в ближайший аэропорт затягивает уже 1,5-2,5 тыс. грн и занимает полсутки и больше.

"Если трансфер стоит 1500 грн на человека в одну сторону, то семья с двумя детьми потратит 10 тыс. грн только трансфер. Это не включено в стоимость тура, а только доехать до аэропорта", - отмечает Марина Казаченко.

Чаще туроператоры предлагают чартеры польских или германских иностранных компаний. Но выловить авиабилеты - это тоже проблема, ведь украинцы увеличили нагрузку на авиасообщение из соседних стран.

Учитывая, что из Украины уже больше двух лет нельзя летать, признаком времени также стало возвращение автобусных туров, рассказал глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха. Такие туры стартуют из Киева, Львова, Днепра и едут чаще всего на море, иногда в сочетании с экскурсионной программой – ключевыми городами, пролегающими по дороге к морю.

Дешевле всего автобусом добраться, например, на отдых в Болгарию, Румынию или Грецию - это обычно Халкидики или Олимпийская Ривьера.

"Украинцы готовы ехать автобусами даже в Турцию – это 50 часов дороги. Также много туров в Черногорию, Албанию, Хорватию, Италию, Испанию – это более 30 часов до моря. Наша компания делает туры без ночных переездов. Доезжаем поездом в Мукачево или Перемышль, чтобы можно было как можно дальше проехать поездом, и это прогнозируемое пересечение границы, дальше пересаживаемся в автобус и едем в пункт назначения", - объясняет Игорь Захаренко.

Чтобы смягчить сложные условия украинцев, перевозчики запустили автобусы комфорт- класса.

"В таких автобусах спинка кресла откидывается на 45 градусов, также есть туалеты, больше удобств, чтобы переезд перестал быть каким-то проклятием. Поэтому вариант с автобусами не самый плохой. Например, до итальянского курорта Римини из Львова можно доехать за 24 часа, но это терпимо, если ехать в комфорт-классе", – объясняет Марина Казаченко.

С другой стороны, добавляет эксперт, люди из Киева только в Варшаву добираются на собственном автомобиле за 14 часов.

Топ-5 направлений отдыха и принцип no russians

По словам операторов рынка, география стран для отдыха у украинцев не слишком изменилась - летом на первом месте Турция, Болгария, Греция. Зимой – это Египет.

Известностью пользуется и балканское направление, однако это дороже и, например, Хорватия полностью резервируется еще ранней весной.

По словам Игоря Голубахи, европейские операторы сегодня понимают, что селить вместе в одну гостиницу украинцев и россиян нельзя. У украинцев также повышенный запрос на отдых без россиян, однако часто при выборе страны побеждает все же цена. К примеру, как в случае с популярной у украинцев Турцией.

В Украине и до войны было сформировано отношение к отдыху подальше от россиян. Они шумные, пошло ведут себя на отдыхе. От них подальше держались и европейцы. И ноземные операторы знали, что украинцы более толерантные и культурные люди, чем россияне. Туроператоры рекомендуют украинцам хотя бы селиться в отеле, где нет россиян. Тем более, что на рынке есть отели, которые отдают 90% квот странам ЕС», – отмечает Голубаха.

Марина Казаченко также советует бронировать отдых только в гостиницах для европейцев, а также избегать формата All-inclusive, который любят россияне.

"Европейский формат отдыха очень сдержан. Во-первых, это завтрак и ужин. Во-вторых, для европейцев не принципиально, чтобы это была первая линия – ногу выставил за порог отеля и сразу в море. Напротив, отели могут быть бог знает где, на 25-й линии, для них главное чем меньше шума, бассейн и хороший сервис. Однако украинцам нужно быть готовыми к тому, что здесь обслуживают на английском языке", - пояснила эксперт.

В то же время в случае, если в гостинице встретятся россияне, Казаченко советует не вступать в конфликты и не поддаваться на провокации, потому что гостиница просто вызовет полицию, правоохранители задерживают всех участников конфликта как минимум на сутки.

"К сожалению, есть отели, где были прецеденты. Администрация не будет разбираться, кто виноват, а будет действовать в интересах других клиентов. Чаще всего после ссоры всех участников сторон выселяют без права возврата средств, и отдых испорчен", - отмечает эксперт.

Цены на отдых за рубежом в мае-июне 2024 года

Цены на отдых в годы войны также выросли после пандемии. Особенно подорожали качественные гостиницы. Туроператоры предупреждают, что сейчас европейские компании для украинцев выставляют требования по предоплате – страхуются, чтобы не потерять средства.

Однако сейчас у украинских туроператоров есть международные контракты и они могут бронировать туры по ценам, как для поляков или французов. В первое время международные операторы даже делали френдли цены для украинцев, сейчас приходится платить на уровне европейцев.

Отдых в Хорватии. Фото: ua.depositphotos.com

Цены на туры в мае 2024 года:

Греция (вылет из Кишенева) – от 10 тыс грн за человека (7 ночей, только завтраки);

Турция – от 15 тыс. грн;

Тунис от – от 17 тыс. грн;

Черногория – от 20 тыс. грн;

Албания от 20 тыс. Грн;

Кипр – от 24 тыс. грн;

Испания – от 31 тыс. грн,

Хорватия – от 34 тыс. грн.

Цены на отдых зависят не только от страны и качества гостиницы, но и других факторов.

"Стоимость тура колеблется в зависимости от сезона и погоды: если много туристов, цены растут, если мало – падают. Также все зависит, когда клиент собирается ехать – даже в начале июня и в конце июня это уже разные цены. В июле и августе самая высокая цена, на сентябрь цены спадают. Я видел акционные цены вообще от 7 тыс. грн на отдых в Болгарии на море.

"Наши автобусные туры с экскурсиями и ночлегом в сопутствующих городах стоят 900 евро в неделю - это Франция или Италия, отель 4 звезды. Есть еще туры во Францию, Канны, которые в сентябре стоят 990 евро, а в августе то же стоит 1200 евро. Следует учитывать, что в августе отдыхает вся Европа, причем европейцы отдадут предпочтение отдыху у себя дома", - подчеркнул эксперт.

Захаренко советует туристам всегда обращать внимание на то, что входит в оплату тура, чтобы не попасть на аферистов.

"Иногда на первый взгляд отдых стоит дешево, например, путевка в Париж за 4-5 тысяч гривен. Но там три ночных переезда плюс куча доплат, а когда уставшие приезжают в Париж, проводят там только день, и дальше снова назад три ночных переезда. Случается, что дешевый тур выходит гораздо дороже, чем тур, который считается дорогим, но там включено гораздо больше», – добавил эксперт.

Отдых в Украине: какие направления популярны

Популярностью пользуется и отдых в "безопасных" регионах Украины. Из-за временной оккупации и массированных обстрелов южных регионов, сегодня заморожен доступ к морю. Единственное утешение, которое остается у украинцев - это Карпаты, Львовская, Ивано-Франковская областиа, Закарпатье.

Украинцы предпочитают туры на 2-4 дня, желательно с заездом на озера - хоть какое-то утешение после закрытого моря.

Многие туры в рекреационные направления – Буковель, Яремче, Драгобрат. Поклонники уединенного отдыха выбирают небольшие поселки, такие как Ворохта, Татаров, Квасы и другие. Можно арендовать домик в Карпатах или отдохнуть в глемпинге.

Здесь можно не только подняться в горы и насладиться видами, но и заказать конные прогулки, катание на велосипедах и квадроциклах. Для туристов в Карпатах организуется множество интересных экскурсий на любой вкус.

Популярны Шацкие озера на Волыни, а также озера в Ровенской области. Еще одна альтернатива морскому отдыху – термальные воды в Солотивно, Берегово, Косино, чаны в селе Лушморы.

Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) перед началом летнего сезона обновило правила безопасности во время путешествий по стране.

В частности, запрещены по всей стране сплавы, походы, прогулки и экскурсии по маршрутам у критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов.

Недоступны также туристические точки, приближенные к границам с Беларусью и РФ. Ограничения действуют по посещению некоторых горных маршрутов, водоемов, лесов в разных областях.

В ДАРТ рекомендуют воздержаться от путешествий на территориях, которые были под оккупацией. И предупреждает, что отдых на востоке и юге Украины, особенно в прифронтовых зонах, опасен из-за активных боевых действий.

Также через военное положение во всех областях Украины действуют определенные запреты.

В Полтавской области действует запрет на посещение лесов. Купаться в реках можно. В Житомирской области разрешено посещать некоторые леса, кроме находящихся близко к границе с Беларусью. На территории Винницкой области действует запрет на посещение лесов.

В Волынской области строго запрещено посещать леса, ведь область граничит с Беларусью. В Ровенской области разрешено посещать некоторые леса. На территории Львовщины гулять в лесу разрешено, но действует запрет на въезд в лес на транспорте.

В Закарпатье посещать леса можно, но за исключением приграничных частей Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника. В Ивано-Франковской области разрешено посещать горы и леса, но в Буковеле действует запрет на катание на джипах, квадроциклах, багги и мотоциклах на территории леса;

В Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях туристические объекты работают без изменений, туристам разрешено посещать леса, но под запретом остается разжигание костра.