Лето за городом: цены на аренду домов в пригороде Киева

Наиболее ходовой товар на рынке – дома 50-60 кв.метров (аналог однокомнатной в Киеве), которые можно арендовать за 10 тыс. грн в месяц.

В конце весны активизировалась аренда частных домов в пригороде Киева. Эксперты рынка связывают активизацию рынка за городом в первую очередь с ограниченными возможностями для отдыха за границей – поэтому сегодня особенно охотятся за рекреационными локациями, близкими к лесу и воде.

Как отметил Delo.ua директор агентства недвижимости "Старгород" Александр Крикницкий, многих мотивирует приемлемая стоимость - после обвала 24 февраля 2022-го цены все еще не вернулись к довоенным отметкам в долларовом эквиваленте.

“Если сегодня человек может арендовать жилье по той же цене, что и в городе, но с лесом и озером, он выбирает выезд за город. По сути, это аренда 1-, 2- или 3-комнатной квартиры на природе. Люди, у которых есть средства, и хотят вывезти детей на лето на природу, соглашаются на другой образ жизни”, - подчеркнул Крикницкий.

По подсчетам аналитиков рынка, в связи с активной арендой в 2022-2023-х выросли цены - плюс 10-15% ежегодно.

“Мы удивлялись. Выставляем дома, а их мало. Забирают и забирают. Иногда выставляем квартиры по цене несколько выше, чем планировали. Сначала сметают более дешевые дома, постепенно добираются до дорогих объектов. Таким образом, рынок подтягивает цену вверх”, - пояснил директор Крикницкий.

Как и раньше, южное, Обуховское направление считается самым богатым. Самыми дешевыми – Броварской, Бориспольский, Вышгородский. Из-за травмы войны немного упал интерес к Ирпеню и Буче, здесь и цены стабильнее.

Однако стоимость аренды в одном и том же населенном пункте может отличаться в три-четыре раза.

"Одно дело снимать в элитном коттеджном городке с ценой $1-1,5 тыс. в месяц, другое - в расположенном рядом садовом кооперативе, где сдают жилье за эту же цифру, но в гривнах", - объяснил риелтор.

Наиболее ходовыми товаром на рынке считаются дома 50-60 кв. метров (аналог однокомнатной в Киеве) – 10 тыс. грн в месяц, а также дома с площадью до 100 кв. метров. Такая "двухкомнатная квартира на природе" будет стоить 15-20 тыс. грн. Третья популярная категория – коттеджи с современным ремонтом и мебелью – это цена как минимум $1,5 тыс.

На цену влияют также такие факторы, как дополнительные удобства в доме (бассейн, сауна), уникальность локации, близость к Киеву.

Цены на загородные дома в апреле 2024-го распределились следующим образом:

дом площадью 50-60 кв.м (аналог однокомнатной квартиры) – 10-12 тыс. грн;

дом на две комнаты – 12-15 тыс. грн;

дом на три комнаты – 15-20 тыс. грн;

дома свыше 100 кв. м – от $800 до $1,5 тыс.;

дома свыше 200 кв. м – от $1200 – $10-15 тыс.

Обычно пожилые арендаторы снимают жилье на 4-6 месяцев - с мая по сентябрь-октябрь включительно.

"Чем длиннее срок, тем ниже цена. Если снимают, например, на год, в летний период $2 тыс., тогда зимой отдают немного дешевле - $1,5 тыс.", - рассказала Delo.ua независимый эксперт по недвижимости Ирина Луханина.

В 2023 году на платформе OLX было опубликовано 51 942 объявления по аренде домов в Киевской области. В среднем это 4 328 объявлений ежемесячно. На эти объявления получено 286 тысяч отзывов пользователей. Средняя медиа стоимость аренды составляет - 52 676 гривен. При этом в январе 2023 года она составила 69 480 гривен, а в декабре 53 144 гривны.

В 2024 году аренда домов подорожала. В январе и феврале она составляла 50 000 гривен, а в марте – 57 720 грн.

Больше о том, как снять дом в пригороде, читайте в статье "Аренда частных домов вблизи Киева. Тренды, цены и прогноз".