Літо за містом: ціни на оренду будинків у передмісті Києва

Найбільш ходовий товар на заміському ринку - будинки 50-60 кв.метрів, аналог однокімнатної квартири.

Наприкінці весни активізувалася оренда приватних будинків у передмісті Києва. Експерти ринку пов'язують активну оренду за містом у першу чергу з обмеженими можливостями для відпочинку за кордоном - тому сьогодні особливо полюють за рекреаційними локаціями, близькими до лісу та води.

Як зазначив Delo.ua директор агентства нерухомості "Старгород" Олександр Крикніцький, багатьох мотивує прийнятна вартість - після обвалу 24 лютого 2022-го ціни усе ще не повернулись до довоєнних позначок у доларовому еквіваленті.

“Якщо сьогодні людина може орендувати житло за ту ж ціну, що й в місті, але з лісом та озером, він обирає виїзд за місто. По суті, це оренда одно-, дво- чи трикімнатної квартири на природі. Люди, які мають кошти і хочуть вивезти дітей на літо на природу, погоджуються на інший спосіб життя”, - наголосив Крикніцький.

За підрахунками аналітиків ринку, у зв’язку з активною орендою у 2022-2023 зросли ціни - плюс 10-15% щорічно.

“Ми дивувались. Виставляємо будинки, а їх мало. Забирають і забирають. Іноді виставляємо квартири за ціною трохи вищою, ніж планували. Спочатку змітають дешевші будинки, поступово добираються до дорогих об'єктів. Таким чином ринок підтягує ціну вгору”, - пояснив директор Крикніцький.

Як і раніше, південний, Обухівський напрямок вважається найзаможнішим. Найдешевшими - Броварський, Бориспільський, Вишгородський. Через травму війни трохи впав інтерес до Ірпеня і Бучі, тут і ціни стабільніші.

Проте вартість оренди в одному і тому ж населеному пункті може відрізнятись у три-чотири рази.

"Одна справа винаймати в елітному котеджному містечку за ціною $1-1,5 тис. на місяць, інша - в розташованому поряд садовому кооперативі, де здають житло за цю ж цифру, але в гривнях", - пояснив рієлтор.

Найбільш ходовими товаром на ринку вважаються будинки 50-60 кв.метрів (аналог однокімнатної у Києві) - 10 тис. грн на місяць, а також будинки з площею до 100 кв.метрів. Така “2-кімнатна квартира на природі” коштуватиме 15-20 тис. грн. Третя популярна категорія - котеджі с сучасним ремонтом і меблями - це мінімум $1,5 тис.

На ціну впливають також такі фактори, як додаткові зручності у будинку (басейн, сауна), унікальність локації, близькість до Києва.

Ціни на заміські будинки у квітні 2024-го розподілились таким чином:

дім площею 50-60 кв.м (аналог однокімнатної квартири) - 10-12 тис. грн;

будинок на дві кімнати - 12-15 тис. грн;

будинок на три кімнати - 15-20 тис. грн;

будинки понад 100 кв. м - від $800 до $1,5 тис.;

будинки понад 200 кв. м - від $1200 - $10-15 тис.

Зазвичай літні орендарі винаймають житло на 4-6 місяців - з травня до вересня-жовтня включно.

"Чим довший термін, тим нижча ціна. Якщо винаймають, наприклад, на рік, у літній період $2 тис., тоді взимку віддають трохи дешевше - $1,5 тис.", - розповіла Delo.ua незалежний експерт з нерухомості Ірина Луханіна.

У 2023 році на платформі OLX було опубліковано 51 942 оголошення з оренди будинків у Київській області. В середньому це 4 328 оголошень щомісяця. На ці оголошення отримано 286 тисяч відгуків користувачів. Середня медіанна вартість оренди становить - 52 676 гривень. При цьому у січні 2023 вона склала 69 480 гривень, а у грудні 53 144 гривні.

У 2024 році оренда будинків подорожчала. У січні та лютому вона становила 50 000 гривень, а у березні - 57 720 грн.

Більше про те, як зняти будинок у передмісті, читайте у статті Delo.ua "Оренда приватних будинків поблизу Києва. Тренди, ціни та прогноз".