Внутрішній туризм: які міста українці обирають для подобової оренди та яка вартість

Внутрішній туризм сьогодні є достатньо поширеним серед українців. Є чимало місць, куди можна з’їздити з родиною на вихідних, щоб набратись сил та перезавантажитись.

Платформа OLX Україна поділилась аналітикою про найпопулярніші населені пункти, що обирають українці для подобової оренди.

Зазначається, що на першому місці за кількістю відгуків столиця України – місто Київ. У травні на OLX розміщено 2 458 оголошень з оренди квартир та будинків подобово, на які отримано 41 302 відгуки.

Медіанна вартість оренди квартири – 900 грн, а будинку – 8 000 грн.

"Київ залишається діловою та економічною столицею країни й тому подобова оренда користується великою популярністю серед тих, хто приїздить сюди у відрядження, або з метою ділової поїздки", - пояснюють аналітики.

На другому місці – культурна столиця Львів. У травні розміщено 1 171 оголошення з подобової оренди квартир та будинків, на які отримано 17 141 відгук. Медіанна вартість оренди квартири – 900 грн, а будинку – 2 500 грн.

Як наголошують аналітики, Львів був і залишається одним з найпопулярніших маршрутів для подорожей на вихідні.

Одеса – третє найпопулярніше за кількістю відгуків на подобову оренду місто України. У поточному місяці на OLX розміщено 1 350 оголошень з оренди квартир та будинків, а медіанна вартість становить – 700 грн для квартири, й 4 500 грн для будинку.

Великою популярність також користуються карпатські курорти – Яремче та Микуличин. Сумарно в травні розміщено 203 оголошення з подобової оренди будинків та отримано майже 2 000 відгуків. Медіанна вартість оренди в Яремче – 1 500 грн, а в Микуличині – 2 200 грн. На Львівщині популярним є селище Славсько – 67 оголошень та 686 відгуків. Медіанна вартість оренди будинку – 1 800 грн.

Також туристи часто зупиняються в Івано-Франківську, звідки зручне сполучення з різноманітними містечками та селами Карпат. У травні опубліковано 205 оголошень з подобової оренди квартир, на які отримано 4 959 відгуків. Медіанна вартість – 800 грн.

"В умовах широкомасштабного вторгнення українці стали менше подорожувати, особливо за кордон та у міста, що розташовані поблизу лінії фронту. Змістився акцент на подорожі у західні регіони країни, особливо в Карпати. При цьому, вартість подобової оренди не суттєво відрізняється між регіонами", - констатують в OLX.

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