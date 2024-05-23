Внутренний туризм: какие города украинцы выбирают для посуточной аренды и какая стоимость

Внутренний туризм сегодня достаточно распространен среди украинцев. Есть немало мест, куда можно съездить с семьей в выходные, чтобы набраться сил и перезагрузиться.

Платформа OLX Украина поделилась аналитикой о самых популярных населенных пунктах, которые выбирают украинские для посуточной аренды.

Отмечается, что на первом месте по количеству отзывов столица Украины – город Киев . В мае на OLX размещено 2 458 объявлений по аренде квартир и домов посуточно, на которые получено 41 302 отзывов.

Средняя стоимость аренды квартиры – 900 грн, а дома – 8 000 грн .

"Киев остается деловой и экономической столицей страны и поэтому посуточная аренда пользуется большой популярностью среди приезжающих сюда в командировку или с целью деловой поездки", - объясняют аналитики.

На втором месте – культурная столица Львов. В мае размещено 1 171 объявление по посуточной аренде квартир и домов, на которые получено 17 141 отзыв. Медианная стоимость аренды квартиры – 900 грн., а дома – 2 500 грн.

Как отмечают аналитики, Львов был и остается одним из самых популярных маршрутов для путешествий по выходным.

Одесса – третий самый популярный по количеству отзывов на посуточную аренду города Украины. В текущем месяце на OLX размещено 1350 объявлений по аренде квартир и домов, а медианная стоимость составляет – 700 грн для квартиры, и 4500 грн для дома.

Большой популярностью также пользуются карпатские курорты – Яремче. и Микуличин. Суммарно в мае размещено 203 объявления по посуточной аренде домов и получено почти 2 000 отзывов. Медианная стоимость аренды в Яремче – 1 500 грн, а в Микуличине – 2 200 грн. На Львовщине популярен поселок Славское – 67 объявлений и 686 отзывов. Медианная стоимость аренды дома – 1800 грн.

Также туристы часто останавливаются в Ивано-Франковске, откуда удобное сообщение с городками и селами Карпат. В мае опубликовано 205 объявлений по посуточной аренде квартир, на которые получено 4 959 отзывов. Медианная стоимость – 800 грн.

"В условиях широкомасштабного вторжения украинцы стали меньше путешествовать, особенно за границу и в города, расположенные вблизи линии фронта. Сместился акцент на поездки в западные регионы страны, особенно в Карпаты. При этом стоимость посуточной аренды не существенно отличается между регионами", - констатируют в OLX.

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