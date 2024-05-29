Українці знову подорожують: надходження від туристичної галузі збільшилися на 61%

Представники туристичної галузі України у першому кварталі цього року сплатили до бюджету 616,39 млн грн, що на 61% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли до бюджету надійшло 383,22 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з розвитку туризму (ДАРТ).

За словами голови Державного агентства розвитку туризму України Мар’яни Олеськів надходження до бюджету за перший квартал поточного року чітко демонструють, що туризм не тільки адаптувався до непростих умов праці під час воєнного стану, а й розвивається – створює робочі місця та підтримує місцеві громади.

Надходження від туристичної галузі збільшилися на 61%

Зазначається, що за перші три місяці цього року представники туристичної галузі сплатили до бюджету 616 млн 391 тис. грн. Це на 61% більше ніж за аналогічний період у 2023 році, коли до бюджету надійшло 383 млн 221 тис. грн.

У ДАРТ нагадують, що за рік до повномасштабного вторгнення, у 2021 році в держбюджет надійшло 629 млн 135 тис. грн.

"На 19% у порівнянні з першим кварталом торік збільшилася загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю. Кількість юридичних осіб збільшилася на 6%, а фізичних - на 24%", - зауважують у ДАРТ.

Найбільше податків сплатили готелі

Як повідомляється, найбільша частка надходжень до держбюджету – 64% сплачена готелями – 395 млн 194 тис. грн. Це на 69% більше, ніж за аналогічний період 2023 року (233 млн 693 тис. грн) і на 32% більше за той же період у 2022 році (299 млн 782 тис. грн). У 2021 році за перший квартал року від готелів до казни надійшла майже аналогічна сума – 394 млн 576 тис. грн.

Крім того, вдвічі зросли податкові надходження від діяльності туристичних операторів – 88 млн 727 тис. грн сплачені у першому кварталі цього року проти 44 млн 854 тис. грн за аналогічний період торік. У 2021 році від туроператорів у казну держави надійшло 47 млн грн.

Також зросли податкові надходження і від діяльності туристичних агентств – 50 млн 330 тис. грн сплачені у першому кварталі 2024 року проти 33 млн 844 тис. грн за цей же період у 2023 році. За аналогічний період 2021 року туроператори сплатили податків 46 млн 238 тис. грн.

Як підкреслюють у ДАРТ, за перші три місяці поточного року на 41% зросла частка сплаченого податку від діяльності турбаз та дитячих таборів відпочинку. У бюджет від цих засобів розміщення надійшло 36 млн 180 тис. грн податку проти 25 млн 653 тис. грн за перші три місяці торік. Якщо порівнювати цей же період з аналогічним у 2021 році, то податкові надходження (119 млн 183 тис. грн) впали на 70%.

У ДАРТ також фіксують приріст сплачених податків від діяльності кемпінгів та стоянок для житлових автофургонів – 704 тис. грн проти 499 тис. грн. Однак в порівняні з 2021 роком податки від діяльності цих засобів розміщення знизилися в половину, тоді до бюджету надійшло 1 млн 535 тис.

Податкові надходження від туристичного бізнесу повернулися на довоєнний рівень

Податкові внески, які зробили учасники туристичної індустрії протягом 2023 року досягли довоєнного рівня, що демонструє успішну адаптацію туристичної галузі України до нинішніх реалій.

У 2023 році порівняно з 2022 роком податкові надходження до державного бюджету зросли на 32%, і склали 2 млрд 49 млн 462 тис. грн проти 1 млрд 551 млн 182 тис. грн у попередньому році.

Порівняно з довоєнним 2021 роком, коли було сплачено 2 млрд 231 млн 861 тис. грн, податкові надходження від туристичної індустрії у 2023 році зменшились лише на 8%.

Додамо, що за даними ЮНЕСКО Україні знадобиться 9 мільярдів доларів та 10 років для відновлення секторів культури і туризму. За два роки війни Україна вже втратила понад 19,6 мільярда доларів доходу від туризму.

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