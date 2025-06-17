Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

+0,08

EUR

48,07

+0,37

Готівковий курс:

USD

41,47

41,42

EUR

48,33

48,20

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кожна восьма проба води з пляжів України не відповідає нормам – МОЗ

пляж
МОЗ повідомило про забруднення води на пляжах України / Depositphotos

Зі 172 проб води, відібраних з українських пляжів у період з 6 по 12 червня, понад 12% виявилися небезпечними для купання через перевищення рівня кишкової палички. Також порушення хімічних показників зафіксовано у 18,3% зразків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Результати перевірок пляжів

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, у період з 6 по 12 червня на офіційних пляжах України було відібрано 172 проби води для перевірки на мікробіологічні показники. Із них 21 проба (12,2%) не відповідала санітарним нормам через перевищення вмісту кишкової палички.

Крім того, було досліджено 109 проб води на хімічні показники, з яких 20 (18,3%) також не відповідали нормативам. МОЗ зазначає, що регіональні центри контролю та профілактики хвороб проводять щотижневий моніторинг якості води у річках та водоймах, щоб вчасно виявляти потенційно небезпечні показники.

Потрапляння кишкової палички в організм може викликати розвиток кишкових інфекцій. Найпоширеніші симптоми — це нудота та діарея.

МОЗ радить негайно звернутися до лікаря, якщо з’являються ознаки гострої кишкової інфекції, зокрема:

  • відчутна сухість у роті та горлі;
  • висока температура разом із діареєю та блювотою;
  • спазмоподібні болі в животі;
  • зменшення кількості сечі або повна її відсутність.

Нагадаємо, що із введенням воєнного стану в усіх регіонах України з міркувань безпеки діють обмеження, встановлені місцевими військовими держадміністраціями. Зокрема, заборонено відвідування лісів та навігація певних плавзасобів на водних об’єктах тощо.

Зауважимо, влітку 2025 року 85% українців планують провести відпустки в Україні, ще близько 29% — за кордоном. Лише 3,6% цього літа не мають планів на відпочинок. 

Автор:
Ольга Опенько