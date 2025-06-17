Кожна восьма проба води з пляжів України не відповідає нормам – МОЗ

Зі 172 проб води, відібраних з українських пляжів у період з 6 по 12 червня, понад 12% виявилися небезпечними для купання через перевищення рівня кишкової палички. Також порушення хімічних показників зафіксовано у 18,3% зразків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Результати перевірок пляжів

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, у період з 6 по 12 червня на офіційних пляжах України було відібрано 172 проби води для перевірки на мікробіологічні показники. Із них 21 проба (12,2%) не відповідала санітарним нормам через перевищення вмісту кишкової палички.

Крім того, було досліджено 109 проб води на хімічні показники, з яких 20 (18,3%) також не відповідали нормативам. МОЗ зазначає, що регіональні центри контролю та профілактики хвороб проводять щотижневий моніторинг якості води у річках та водоймах, щоб вчасно виявляти потенційно небезпечні показники.

Потрапляння кишкової палички в організм може викликати розвиток кишкових інфекцій. Найпоширеніші симптоми — це нудота та діарея.

МОЗ радить негайно звернутися до лікаря, якщо з’являються ознаки гострої кишкової інфекції, зокрема:

відчутна сухість у роті та горлі;

висока температура разом із діареєю та блювотою;

спазмоподібні болі в животі;

зменшення кількості сечі або повна її відсутність.

Нагадаємо, що із введенням воєнного стану в усіх регіонах України з міркувань безпеки діють обмеження, встановлені місцевими військовими держадміністраціями. Зокрема, заборонено відвідування лісів та навігація певних плавзасобів на водних об’єктах тощо.

Зауважимо, влітку 2025 року 85% українців планують провести відпустки в Україні, ще близько 29% — за кордоном. Лише 3,6% цього літа не мають планів на відпочинок.