85% українців відпочиватимуть в Україні влітку 2025-го: які напрямки в пріоритеті

Влітку 2025 року 85% українців планують провести відпустки в Україні, ще близько 29% — за кордоном.

Лише 3,6% цього літа не мають планів на відпочинок, свідчить опитування Ribas Hotels Group та Ribas Invest. Прогнозом щодо літнього туристичного сезону в Україні компанія поділилась з Delo.ua.

Водночас серед опитаних 83,3% заявили, що почали рідше відпочивати влітку під час воєнного стану. 12,3% зазначили, що звички не змінились. 4,4% зізнались, що відпочивають частіше.

Ключові напрямки сезону - Карпати (75,7%) та Одеса (48,5%). Також зростає інтерес до Львова (21,3%) та Київської області (16,9%).

Лише 3,5% українців не планують відпочивати. Інфографіка: Ribas Hotels Group

Серед найважливіших критеріїв при виборі готелю учасники опитування відзначили комфортні умови (84,8%), вигідну ціну (71%) та зручну локацію (67,4%).

Через популярність відпочинку в Карпатах почала дорожчати земля. Інфографіка: Ribas Hotels Group

Головні бар’єри під час вибору готелю — висока ціна (74,6%) та низький рівень комфорту (71,7%).

За даними Ribas Hotels Group, після пікової завантаженості у Буковелі (75%) та Одесі (70%) минулого літа, 2025-й обіцяє зростання на 7-13% завантаженості завдяки підвищеній маркетинговій активності та розширенню сервісів. Очікується, що середній чек у прибережних регіонах зросте на 20%, тоді як Буковель дещо скоригує тарифи вниз (-15%) через конкуренцію між напрямками.

Який відпочинок шукають туристи

Найпопулярніші види активностей залишаються сталими: прогулянки на природі (75,4%), пляжний відпочинок (69,6%), SPA-процедури та гастротуризм.

Туристи все частіше обирають сімейні подорожі (67,4%) або поїздки з дітьми (54,3%), а формат «поїхати самому» набирає обертів (8,7%).

Вже у квітні готелі мережі Ribas Hotels зафіксували близько 20% завантаження на червень-серпень, що вказує на відновлення практики раннього бронювання. У Буковелі торік більшість бронювань здійснювалися за 8-14 днів до заїзду, тоді як по Одесі очікується збільшення середньої тривалості перебування до 5-8 днів.

Фокус - на інвестиції в рекреаційні зони

Ribas Invest прогнозує, що Карпатська туристична зона, Одеське узбережжя та Київська область залишаються ключовими для розвитку туристичної інфраструктури. Зокрема, серед топових локацій для інвестицій в Карпатах залишається Славсько, Поляна і традиційно Буковель.

"У селищі Славсько попит на землю зріс на понад 30% після старту будівництва комплексу GORO Mountain Resort, а апарт-готелі по Україні показують ROI до 15-18% на рік при середньому чеку входу від $45 000", — зауважила Яна Кузнецова, сo-founder & CEO Ribas Invest.

За її словами, інвесторів приваблює не лише орендна прибутковість, а й капіталізація — на окремих об’єктах до 30% за перші 2-3 роки.

Як повідомляло раніше Delo.ua, у першому кварталі 2025 року ціни в готелях Буковелю продемонстрували рекордне зростання.

Також аналітики прогнозують, що в одеських готелях можуть значно зрости ціни.