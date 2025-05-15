85% украинцев будут отдыхать в Украине летом 2025-го: какие направления в приоритете

Летом 2025 года 85% украинцев планируют провести отпуска в Украине, еще около 29% за рубежом.

Только у 3,6% этого лета нет планов на отдых, свидетельствует опрос Ribas Hotels Group и Ribas Invest. Прогнозом по поводу летнего туристического сезона в Украине компания поделилась с Delo.ua.

В то же время, среди опрошенных 83,3% заявили, что начали реже отдыхать летом во время военного положения. 12,3% отметили, что привычки не изменились. 4,4% признались, что отдыхают чаще.

Ключевые направления сезона – Карпаты (75,7%) и Одесса (48,5%). Также растет интерес к Львову (21,3%) и Киевской области (16,9%).

Только 3,5% украинцев не планируют отдыхать. Инфографика: Ribas Hotels Group

Среди наиболее важных критериев при выборе гостиницы участники опроса отметили комфортные условия (84,8%), выгодную цену (71%) и удобную локацию (67,4%).

Из-за популярности отдыха в Карпатах начала дорожать земля.

Главные барьеры при выборе гостиницы – высокая цена (74,6%) и низкий уровень комфорта (71,7%).

По данным Ribas Hotels Group, после пиковой загруженности в Буковеле (75%) и Одессе (70%) прошлым летом, 2025-й обещает рост на 7-13% загруженности благодаря повышенной маркетинговой активности и расширению сервисов. Ожидается, что средний чек в прибрежных регионах вырастет на 20%, в то время как Буковель несколько скорректирует тарифы вниз (-15%) из-за конкуренции между направлениями.

Какой отдых ищут туристы

Самые популярные виды активностей остаются постоянными: прогулки на природе (75,4%) , пляжный отдых (69,6%), SPA-процедуры и гастротуризм.

Туристы все чаще выбирают семейные путешествия (67,4%) или поездки с детьми (54,3%) , а формат «поехать самому» набирает обороты (8,7%).

Уже в апреле отели сети Ribas Hotels зафиксировали около 20% загрузки на июнь-август, что указывает на возобновление практики раннего бронирования . В Буковеле в прошлом году большинство бронирований осуществлялось за 8-14 дней до заезда, в то время как по Одессе ожидается увеличение средней продолжительности пребывания до 5-8 дней.

Фокус – на инвестиции в рекреационные зоны

Ribas Invest прогнозирует, что Карпатская туристическая зона, Одесское побережье и Киевская область остаются ключевыми для развития туристической инфраструктуры. В частности, среди топовых локаций для инвестиций в Карпатах остается Славское, Поляна и традиционно Буковель.

"В поселке Славское спрос на землю вырос более чем на 30% после старта строительства комплекса GORO Mountain Resort, а апарт-отели по Украине показывают ROI до 15-18% в год при среднем чеке входа от $45 000", - отметила Яна Кузнецова, сo-founder & CEO Riba.

По ее словам, инвесторов привлекает не только арендная доходность, но и капитализация на отдельных объектах до 30% за первые 2-3 года.

Как сообщало ранее Delo.ua, в первом квартале 2025 года цены в отелях Буковеля продемонстрировали рекордный рост.

Также аналитики прогнозируют, что в одесских отелях могут значительно возрасти цены.