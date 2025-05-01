70% роста: цены в отелях Буковеля пошли на рекорд

Рынок гостиничной недвижимости в последний год значительно оживился, несмотря на войну. В Украине появились регионы, которые превысили посещаемость и цены на номера довоенных показателей.

В первом квартале 2025 г. показатель средней стоимости номеров (ADR) гостиниц Украины в ключевых туристических регионах продемонстрировал рекордный рост. Об этом свидетельствуют данные сервиса сравнительной аналитики гостиничного бизнеса Hotel Matrix, передает Delo.ua.

Цена на отели в Киеве продолжает расти благодаря высокому спросу на международные и бизнес-мероприятия (конференции и корпоративные заезды). В первые три месяца их стоимость росла:

январь: 2 236 ₴ → 2 552 ₴ (+14 % );

февраль: 2 222 ₴ → 2 590 ₴ (+17 % );

март: 2 223 ₴ → 2 548 ₴ (+15 %).

Во Львове наблюдается тенденция к повышению среднего тарифа в гостиницах. В первом квартале 2025 года он поднялся примерно на +11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. "Это наименьший прирост среди ключевых регионов, что свидетельствует о консервативном, но эффективном подходе к ценообразованию, позволяющему удерживать загруженность", — отмечают аналитики.

Гостиницы Одессы растут с более высоким темпом, чем Львов. Динамика повышения цен на номера колебалась в первом квартале в пределах 21-24% в разные месяцы. "Потенциал для дальнейшего роста: стабильность в феврале и марте намекает на возможность экспериментов с пакетами для долгосрочных гостей и dayuse предложениями", – пояснили в HotelMatrix.

В феврале гостиницы Буковель стали бесспорными лидерами по ценам, обогнав даже столичные пятизвездочные номера. Инфографика: HotelMatrix

Рекордсменом роста за этот период стала Ивано-Франковская область. Прыжок цен на отели Буковеля в один из месяцев 2025 достиг 70%:

январь: 7 457 ₴ → 9 720 ₴ (+30%);

февраль: 4 598 ₴ → 7 774 ₴ (+69%);

март: 4 223 ₴ → 5 458 ₴ (+29%).

Аналитики отмечают, что в январе Буковель установил новый ценовой рекорд благодаря высокому спросу, но мартовский спад свидетельствует о невозможности поддерживать столь высокие тарифы без специальных межсезонных стимулов.

Ранее Delo.ua писало о том, что в одесских отелях могут значительно возрасти цены.

Больше о том, что происходит на рынке, читайте в анализе Delo.ua "Гостиничная недвижимость-2025: где высокая доходность и потенциал".

