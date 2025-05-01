70% зростання: ціни в готелях Буковелю пішли на рекорд

Ринок готельної нерухомості в останній рік значно пожвавився попри війну. В Україні з'явились регіони, які перевищили за відвідуваністю і цінами на номери довоєнні показники.

У першому кварталі 2025 року показник середньої вартості номерів (ADR) готелів України у ключових туристичних регіонах продемонстрував рекордне зростання. Про це свідчать дані сервісу порівняльної аналітики готельного бізнесу HotelMatrix, передає Delo.ua.

Ціна на готелі у Київі продовжує зростати завдяки високому попиту на міжнародні та бізнес-заходи (конференції та корпоративні заїзди). У перші три місяці року їхня вартість зростала:

січень: 2 236 ₴ → 2 552 ₴ (+14 % );

лютий: 2 222 ₴ → 2 590 ₴ (+17 % );

березень: 2 223 ₴ → 2 548 ₴ (+15 %).

У Львові спостерігається тенденція до підвищення середнього тарифу в готелях. У першому кварталі 2025-го він піднявся приблизно на +11% порівняно з аналогічним періодом 2024-го. "Це найменший приріст серед ключових регіонів, що свідчить про консервативний, але ефективний підхід до ціноутворення, який дозволяє утримувати завантаженість", - зазначають аналітики.

Готелі Одеси ростуть з вищим темпом, ніж Львів. Динаміка підвищення цін на номери коливалась у першому кварталі в межах 21-24% у різні місяці. "Потенціал для подальшого зростання: стабільність у лютому та березні натякає на можливість експериментів із пакетами для довгострокових гостей і dayuse пропозиціями", - пояснили в HotelMatrix.

У лютому готелі Буковель стали беззаперечними лідерами за цінами, обігнавши навіть столичні п'ятизіркові номери. Інфографіка: HotelMatrix

Рекордсменом зі зростання за цей період стала Івано-Франківська область. Стрибок цін на готелі Буковелю у один з місяців 2025-го сягнув 70%:

січень: 7 457 ₴ → 9 720 ₴ (+30%);

лютий: 4 598 ₴ → 7 774 ₴ (+69%);

березень: 4 223 ₴ → 5 458 ₴ (+29%).

Аналітики наголошують, що у січні Буковель встановив новий ціновий рекорд завдяки високому попиту, але березневий спад свідчить про неможливість підтримувати такі високі тарифи без спеціальних міжсезонних стимулів.

Раніше Delo.ua писало про те, що в одеських готелях можуть значно зрости ціни.

Більше про те, що відбувається на ринку, читайте в аналізі Delo.ua "Готельна нерухомість-2025: де найвища дохідність і потенціал".

