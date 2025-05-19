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Чи відкриють у Києві пляжний сезон: рішення влади

пляж у Києві
Влада Києва вирішила цьогоріч не відкривати пляжний сезон. Фото: kievinform.com

Мешканцям Києва та гостям столиці рекомендують цього літа не відвідувати міські пляжі та місця масового скупчення людей біля води з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Таким чином у Києві й надалі діятиме рішення Ради оборони міста Києва від 17 травня 2023 року, згідно з яким у місті не відкривається купальний сезон.

Чому діятимуть обмеження

Столична влада пояснила, що обмеження запроваджено з міркувань безпеки в умовах воєнного стану.

"У разі повітряної тривоги перебування великої кількості людей на пляжах може ускладнити доступ до укриттів і створити додаткові ризики для життя. Саме тому, як і в попередні роки, відпочинок на пляжах залишається небажаним", - наголошують в КМДА.

Санітарний стан територій поблизу водойм

Водночас у столиці продовжують сезонні роботи, необхідні для підтримання порядку й санітарного стану територій поблизу водойм. Зокрема, здійснюється прибирання, санітарна обробка, лабораторні дослідження якості води, а також обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів, зокрема уламків ракет чи дронів, що могли залишитися після обстрілів.

Нагадаємо, що із введенням воєнного стану в усіх регіонах України з міркувань безпеки діють обмеження, встановлені місцевими військовими держадміністраціями. Зокрема, заборонено відвідування лісів та навігація певних плавзасобів на водних об’єктах тощо.

Зауважимо, влітку 2025 року 85% українців планують провести відпустки в Україні, ще близько 29% — за кордоном. Лише 3,6% цього літа не мають планів на відпочинок. 

Також аналітики прогнозують, що в одеських готелях можуть значно зрости ціни.

Автор:
Світлана Манько