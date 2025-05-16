Київ просить законодавчо унормувати лазівку для недопущення нелегального будівництва

Київська міська рада просить Верхову Раду законодавчо врегулювати лозівку з розміром площі земельних ділянок, які передаються у власність або користування для експлуатації та обслуговування об’єктів нерухомого майна без проведення конкурсу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

Зазначається, шо таке звернення було підтримане на пленарному засіданні 68 депутатами.

У ньому наголошується, що чинне законодавство не передбачає жодних обмежень щодо розміру таких ділянок, і це створює передумови для зловживань, зокрема, можливі випадки, коли під об’єкти малої площі передаються у користування або власність значно більші за розміром ділянки.

Депутати впевнені, що системне врегулювання цього питання на рівні закону дозволить зменшити ризики тіньових схем, забезпечити прозорість у сфері земельних відносин і зміцнити правову визначеність для всіх учасників процесу.

Боротьба з незаконним заволодінням столичною землею

Раніше голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко ініціював ретельну перевірку та скасування незаконних реєстраційних дій відносно земельних ділянок у Києві, які незаконно виділяються під будівництво за “сірими схемами”.

Він пояснював, що ділки реєструють право власності на неіснуючу нерухомість і "віджимають" гектари столичної землі. Натомість місто втрачає мільйони, які громада могла б спрямувати на допомогу захисникам.

"Ми не подаруємо зловмисникам жодного клаптику столичної землі. Або прозоро, законно і чесно, або — нічого", - підкреслив Ткаченко.

Також Ткаченко ініціював створення робочої групи, яка має контролювати управління столичним бюджетом.