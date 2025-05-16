Киев просит законодательно убрать лазейку для недопущения нелегального строительства

Киевский городской совет просит Верховную Раду законодательно урегулировать лозовку с размером площади земельных участков, которые передаются в собственность или использование для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого имущества без проведения конкурса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Отмечается, что такое обращение было поддержано на пленарном заседании 68 депутатами.

В нем отмечается, что действующее законодательство не предусматривает никаких ограничений размера таких участков, и это создает предпосылки для злоупотреблений, в частности, возможны случаи, когда под объекты малой площади передаются в пользование или собственность значительно больше по размеру участка.

Депутаты уверены, что системное урегулирование этого вопроса на уровне закона позволит снизить риски теневых схем, обеспечить прозрачность в сфере земельных отношений и укрепить правовую определенность для всех участников процесса.

Борьба с незаконным завладением столичной землей

Ранее глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко инициировал тщательную проверку и отмену незаконных регистрационных действий в отношении земельных участков в Киеве, незаконно выделяемых под строительство по "серым схемам".

Он объяснял, что дельцы регистрируют право собственности на несуществующую недвижимость и "отжимают" гектары столичной земли. Город теряет миллионы, которые община могла бы направить на помощь защитникам.

"Мы не подарим злоумышленникам ни одного клочка столичной земли. Либо прозрачно, законно и честно, либо ничего", — подчеркнул Ткаченко.

Также Ткаченко инициировал создание рабочей группы, которая должна контролировать управление столичным бюджетом.