Ткаченко обвиняет Кличко в "теневых схемах" и инициирует контроль над бюджетом Киева

Начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко инициировал создание рабочей группы, которая должна контролировать управление столичным бюджетом.

Об этом Тимур Ткаченко написал в Telegram.

Он заявляет, что в Киеве "продолжают существовать теневые схемы, по которым город теряет доходы".

Поэтому он инициировал создание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность", но команда мэра столицы Виталия Кличко "используя формальные основания затягивает ее создание".

Глава КМВА обещает, что, несмотря на сопротивление, эта группа будет создана уже в ближайшее время.

Также Ткаченко заявляет, что в конце прошлого года в бюджете осталось не освоено около 14 млрд. грн., которые могли быть направлены на решение критически важных потребностей Киева.

"Эти средства могли быть направлены на решение критически важных потребностей Киева. Например, ремонт и обустройство укрытий, установка модульных защитных сооружений на остановках (что хотя бы частично объяснило бы остановку транспорта во время тревог), резервное питание для светофоров и учебных заведений, восстановление жилья киевлян, пострадавшего от обстрелов", — подчеркнул Ткаченко.

У Кличко обвинили Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов

Сопредседатель фракции "Удар Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец утверждает, что глава КМВА Тимур Ткаченко заблокировал работы по восстановлению 103 столичных зданий, которые были повреждены российскими ударами, а также компенсацию жителям за утраченное жилье.

"Председатель КМВА провоцирует проблемы в следующих вопросах. Он заблокировал восстановление жилья киевлян, поврежденного вражескими ударами. Жители уже 11 квартир ждут утверждения решения комиссий, занимающихся вопросами компенсации. Если не будет никакого действия, то на очереди у нас будет уже 56 заявок от киевлян. Также глава КМВА заблокировал восстановление 103 зданий, поврежденных вражескими ударами. Вопрос: когда будут утверждены планы работ по обследованию поврежденных объектов?", - заявил Белоцерковец.

Он также обвинил главу военной администрации столицы в блокировании и других важных для города вопросов и заявил, что "городу нужно объяснить, чем именно планирует заниматься глава военной администрации".

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому, обвинив новоназначенного начальника КМВА Тимура Ткаченко. в нарушении закона и попытке узурпировать власть в столице.

Сам же Ткаченко усматривает причину конфликта в том, что мэрия не занимается своими прямыми обязанностями.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Сергея Попка с должности начальника Киевской городской военной администрации, назначив вместо него Тимура Ткаченко. До этого он был заместителем министра развития общин и территорий, а также занимал должность замминистра по стратегическим отраслям промышленности.