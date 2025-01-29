Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,02

+0,07

EUR

43,78

--0,36

Наличный курс:

USD

42,13

42,08

EUR

44,11

43,91

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кличко обвинил нового главу КМВА в узурпации власти и обратился к Зеленскому

Кличко, КМВА
Фото: скриншот из обращения Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому, обвинив новоназначенного начальника Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимура Ткаченко в нарушении закона и попытке узурпировать власть в столице.

Соответствующее видео обращение он опубликовал на своем Telegram-канале.

По словам Кличко, новый глава КМВА, не имеющий военного образования или боевого опыта, пытается взять на себя функции мэра, городского совета и Киевской городской государственной администрации (КГГА), блокируя при этом важные хозяйственные решения.

"Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы", – рассказал мэр столицы.

Он утверждает, что начальник КМВА тормозит решение ключевых вопросов, в частности, восстановление поврежденных домов, компенсации жильцам и восстановление инфраструктуры.

"Сегодня происходит попытка разбалансировать власть в Киеве и уничтожить местное самоуправление в столице. (…) Подчеркиваю, военная администрация — временный орган, основными определенными задачами которого является обеспечение и осуществление мер правового режима военного положения, мобилизация, оборона, гражданская защита граждан, защита критической инфраструктуры. Фактически в Киеве происходит попытка блокирования функционирования местного самоуправления, которая преследует цель. узурпацию власти, а не обеспечение обороны и практически парализующее жизнеобеспечение столицы. Заложниками этой ситуации становятся киевляне.

Мэр Киева также подчеркнул, что военная администрация является временным органом, который должен заниматься вопросами обороны, а не вмешиваться в местное самоуправление.

Кличко обратился к Зеленскому как к гаранту Конституции с призывом не допустить разрушения местного самоуправления. По его словам, киевляне избрали мэра столицы и он намерен продолжать защищать их интересы.

"К вам господин президент, обращаюсь также как к гаранту конституции Украины, не допустить уничтожения местного самоуправления, как одного из базовых принципов демократии", — резюмировал Кличко.

Напомним, 31 декабря Зеленский уволил Сергея Попка с должности начальника Киевской городской военной администрации, назначив вместо него Тимура Ткаченко.

Автор:
Татьяна Гойденко