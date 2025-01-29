Кличко звинуватив нового голову КМВА в узурпації влади та звернувся до Зеленського

Міський голова Києва Віталій Кличко публічно звернувся до президента Володимира Зеленського, звинувативши новопризначеного начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка в порушенні закону та спробі узурпувати владу в столиці.

Відповідне відео звернення він опублікував на своєму Тelegram -каналі.

За словами Кличка, новий очільник КМВА, який не має військової освіти чи бойового досвіду, намагається перебрати на себе функції мера, міської ради та Київської міської державної адміністрації (КМДА), блокуючи при цьому важливі господарські рішення.

"Це дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпеченню столиці", - розповів мер столиці.

Він стверджує, що начальник КМВА гальмує вирішення ключових питань, зокрема відновлення пошкоджених будинків, компенсації мешканцям та відбудову інфраструктури.

"Сьогодні відбувається намагання розбалансувати владу в Києві та знищити місцеве самоврядування в столиці. (…) Підкреслюю, військова адміністрація - тимчасовий орган, основними визначеними завданнями якого є забезпечення та здійснення заходів правового режиму військового стану, мобілізація, оборона, цивільний захист громадян, захист критичної інфраструктури. Фактично в Києві відбувається спроба блокування функціонування місцевого самоврядування, яка має на меті узурпацію влади, а не забезпечення оборони і яка практично паралізує життєзабезпечення столиці. Заручниками цієї ситуації стають кияни. Я, як мер, якого вони обрали, продовжую відстоювати інтереси мешканців столиці", - наголосив Кличко.

Мер Києва також наголосив, що військова адміністрація є тимчасовим органом, який має займатися питаннями оборони, а не втручатися в місцеве самоврядування.

Кличко звернувся до Зеленського як до гаранта Конституції із закликом не допустити руйнування місцевого самоврядування. За його словами, кияни обрали мера столиці, і він має намір продовжувати захищати їхні інтереси.

"До вас пане президенте, звертаюсь також як до гаранта конституції України, не допустити знищення місцевого самоврядування, як одного з базових принципів демократії", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, 31 грудня Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації, призначивши замість нього Тимура Ткаченка.