Ткаченко отреагировал на обвинения Кличко: Делаем то, что неспособна сделать мэрия

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко прокомментировал заявления мэра столицы Виталия Кличко и, в свою очередь, обвинил его и городские власти в бездействии и нежелании сотрудничать.

Об этом Ткаченко рассказал в видео, опубликованном на своем Telegram-канале.

По словам Ткаченко, накануне у него был рабочий разговор с Кличко относительно ключевых приоритетов для Киева и неотложных проблем города. Однако, вместо конструктивного сотрудничества, услышал только обвинения со стороны мэра.

"Вчера имел с ним вполне рабочий разговор. О том, что надо сделать, какие наши приоритеты как военной администрации. Но что увидел в ответ – не помощь в работе, а обвинения. Пустые обвинения", – заявил Ткаченко.

Он подчеркнул, что КГГА будет выполнять те задачи, которые не может реализовать мэрия. Среди них, в частности, восстановление поврежденных обстрелами домов.

"Таких домов в городе значительно больше одного и многие киевляне реально ждут помощи от городских властей. Даже сожженные обстрелами машины начали забирать с улиц недавно. Господин Кличко находит время записать видео, но реальные проблемы годами не решаются", — рассказал Ткаченко.

Он подчеркнул, что среди актуальных вопросов, которыми занимается КГГА – организация работы коммунального транспорта во время воздушных тревог. По его словам, военная администрация вместе с военными ищет комплексное решение по безопасности людей.

"И я не склонен устраивать политические шоу, как люди, работающие очень много лет уже в городских властях. Мы будем решать проблемы города и помогать киевлянам", – подчеркнул глава военной администрации.

Кроме этого, Ткаченко сообщил о создании рабочей группы по вопросам прозрачности и подотчетности, которая будет работать, несмотря на сопротивление городских властей.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому, обвинив новоназначенного начальника КМВА Тимура Ткаченко в нарушении закона и попытке узурпировать власть в столице.

Сам же Ткаченко усматривает причину конфликта в том, что мэрия не занимается своими прямыми обязанностями.