Киевляне защитили землю ботанического сада: договор о застройке будет расторгнут

Общество Киева успешно отстояло зеленую зону Национального ботанического сада имени М.М. Гришка, сохранив ее от застройки. Это решение стало важным шагом в защите культурного и природного наследия столицы.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, ботанический сад подтвердил намерение расторгнуть инвестиционный договор, повлекший за собой масштабное возмущение среди жителей.

"В ответ на мое письмо-рекомендацию, Национальный ботанический сад имени Гришко подтвердил: инвестиционный договор, вызвавший столько возмущения среди горожан, будет расторгнут", — отметил Ткаченко.

Застройка вопреки законодательству

В начале января Госаудитслужба Украины обнаружила, что входящий в природно-заповедный фонд Украины ботанический сад незаконно заключил инвестиционное соглашение на строительство жилых домов на своей территории.

Земельный участок на улице Садово-Ботанической стал предметом соглашения, предполагавшего возведение жилых и нежилых зданий. В обмен на это ботсад должен был получить долю строительства.

Однако из-за особого режима охраны территории застройщик в течение шести лет не смог реализовать проект. За это время инвестор передал ботсаду наличные, товары и услуги на сумму 2,6 млн грн, включая луковицы тюльпанов и почву.

О Национальном ботаническом саду имени Гришко

Национальный ботанический сад имени Гришко общегосударственного значения создан в 1935 году с целью проведения научных исследований, направленных на сохранение, изучение, акклиматизацию, размножение редких и типичных видов местной и мировой флоры.

Площадь ботанического сада составляет более 129 га. На его территории находятся дендрарий, коллекция разнообразных цветковых растений.

Земли ботанического сада имеют статус природного и историко-культурного назначения, охраняемые как национальное достояние государства. Учреждение принадлежит Национальной академии наук Украины, которая, по данным Госаудитслужбы, передала частным застройщикам 116 гектаров государственной земли.

Осуществление деятельности, не связанной с проведением научных исследований, чревато сохранением разнообразных коллекций флоры, что не соответствует цели создания объекта природно-заповедного фонда.

Напомним, что Национальная академия наук Украины передала частным застройщикам в Киеве 116 га государственной земли. На конец 2023 года в активах НАНУ находилось 458 земельных участков, остаточной стоимостью 73,2 млрд грн.