Кияни захистили землю ботанічного саду: договір про забудову буде розірвано

Громада Києва успішно відстояла зелену зону Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка, зберігши її від забудови. Це рішення стало важливим кроком у захисті культурної та природної спадщини столиці.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, ботанічний сад підтвердив намір розірвати інвестиційний договір, який спричинив масштабне обурення серед мешканців.

"У відповідь на мій лист-рекомендацію, Національний ботанічний сад імені Гришка підтвердив: інвестиційний договір, який викликав стільки обурення серед містян, буде розірвано", — зазначив Ткаченко.

Забудова всупереч законодавству

На початку січня Держаудитслужба України виявила, що ботанічний сад, який входить до природно-заповідного фонду України, незаконно уклав інвестиційну угоду на будівництво житлових будинків на своїй території.

Земельна ділянка на вулиці Садово-Ботанічній стала предметом угоди, яка передбачала зведення житлових і нежитлових будівель. В обмін на це ботсад мав отримати частку будівництва.

Однак через особливий режим охорони території забудовник протягом шести років не зміг реалізувати проєкт. За цей час інвестор передав ботсаду готівку, товари та послуги на суму 2,6 млн грн, включаючи цибулини тюльпанів та ґрунт.

Про Національний ботанічний сад імені Гришка

Національний ботанічний сад імені Гришка загальнодержавного значення створений у 1935 році з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на збереження, вивчення, акліматизації, розмноження рідкісних і типових видів місцевої та світової флори.

Площа ботанічного саду сягає понад 129 га. На його території знаходяться дендрарій, колекція різноманітних квіткових рослин тощо.

Землі ботанічного саду мають статус природного та історико-культурного призначення, що охороняються як національне надбання держави. Установа належить до Національної академії наук України, яка, за даними Держаудитслужби, передала приватним забудовникам 116 гектарів державної землі.

Здійснення діяльності, не пов’язаної з проведенням наукових досліджень, загрожує збереженню різноманітних колекцій флори, що не відповідає меті створення об’єкту природно-заповідного фонду.

Нагадаємо, що Національна академія наук України передала приватним забудовникам у Києві 116 га державної землі. Станом на кінець 2023 року в активах НАНУ перебувало 458 земельних ділянок, залишковою вартістю 73,2 млрд грн.