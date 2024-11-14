116 гектарів землі у Києві Національна академія наук віддала за безцінь забудовникам - аудит

Під час перевірки Національної академії наук України аудитори виявили понад 130 га землі, які наукова установа передала забудовникам за інвестиційними угодами за безцінь.

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Про це повідомила Державна аудиторська служба України.

Там зауважують, що Національна академія наук України є одним із найбільших розпорядників державної власності у вигляді нерухомості та землі.

Так, станом на кінець 2023 року в активах НАНУ перебувало 6893 об’єкти нерухомості, з яких земельних ділянок – 458. Залишкова вартість землі становила 73,2 млрд грн.

Проте, як засвідчив аудит цієї провідної наукової організації, земельні ділянки використовувалися нею не для розвитку науки, а передавалися під забудову для отримання незначної кількості житла та нежитлових приміщень за інвестиційними угодами.

"Така діяльність НАНУ триває вже понад двадцять років, впродовж яких укладено 44 інвестиційні договори. Причому 20 з них укладено у період 2020-2023 років. Таким чином приватним інвесторам було передано понад 130 га землі. Переважна більшість угод – 34 – передбачає забудову 116 га землі у місті Києві, яка в умовах динамічного розвитку ринку нерухомості є "золотою" та найбільш привабливою для забудовників", - підкреслюють в Держаудитслужбі.

Зазначається, що перші інвестиційні угоди з приватними структурами передбачали "обмін" земельних ділянок на принаймні 10% приміщень для науковців від площі об’єктів будівництва. Переважно як квартири для наукових працівників. Але в подальшому цей відсоток різко скоротився. Наприклад, у 2023 році за окремими договорами НАНУ отримає лише 2% від загальної площі забудови.

"Тобто державна земля у столиці практично за безцінь передається у приватні руки. Та й ще без досягнення головної мети – забезпечення житлом науковців. Адже багато інвестиційних проєктів досі нереалізовані. І науковці залишаються "безхатьками". Як показав аудит, житловий фонд НАНУ за 2020-2023 роки поповнився лише на 107 квартир. Водночас як у черзі на отримання службового житла перебували майже 650 осіб", - підкреслюють аудитори.

Вони додають, що через 16 років з моменту укладання інвестиційної угоди НАНУ ще не отримала 7676,66 кв.м житла або 152 квартири у столичному житловому комплексі "Кришталеві джерела". Хоча, за відкритими статистичними даними на ринку нерухомості, будівництво останньої 6-ї черги завершено ще у ІІІ кварталі 2022 року. Поточна ціна квадратного метру у цьому ЖК складає 48-68 тис. грн.

Нагадаємо, за два з половиною роки війни повністю розпродалися квартири у 500 житлових комплексах України. Приблизно стільки ж проєктів запустили у продаж.