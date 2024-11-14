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116 гектарів землі у Києві Національна академія наук віддала за безцінь забудовникам - аудит
Під час перевірки Національної академії наук України аудитори виявили понад 130 га землі, які наукова установа передала забудовникам за інвестиційними угодами за безцінь.
Про це повідомила Державна аудиторська служба України.
Там зауважують, що Національна академія наук України є одним із найбільших розпорядників державної власності у вигляді нерухомості та землі.
Так, станом на кінець 2023 року в активах НАНУ перебувало 6893 об’єкти нерухомості, з яких земельних ділянок – 458. Залишкова вартість землі становила 73,2 млрд грн.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Проте, як засвідчив аудит цієї провідної наукової організації, земельні ділянки використовувалися нею не для розвитку науки, а передавалися під забудову для отримання незначної кількості житла та нежитлових приміщень за інвестиційними угодами.
"Така діяльність НАНУ триває вже понад двадцять років, впродовж яких укладено 44 інвестиційні договори. Причому 20 з них укладено у період 2020-2023 років. Таким чином приватним інвесторам було передано понад 130 га землі. Переважна більшість угод – 34 – передбачає забудову 116 га землі у місті Києві, яка в умовах динамічного розвитку ринку нерухомості є "золотою" та найбільш привабливою для забудовників", - підкреслюють в Держаудитслужбі.
Зазначається, що перші інвестиційні угоди з приватними структурами передбачали "обмін" земельних ділянок на принаймні 10% приміщень для науковців від площі об’єктів будівництва. Переважно як квартири для наукових працівників. Але в подальшому цей відсоток різко скоротився. Наприклад, у 2023 році за окремими договорами НАНУ отримає лише 2% від загальної площі забудови.
"Тобто державна земля у столиці практично за безцінь передається у приватні руки. Та й ще без досягнення головної мети – забезпечення житлом науковців. Адже багато інвестиційних проєктів досі нереалізовані. І науковці залишаються "безхатьками". Як показав аудит, житловий фонд НАНУ за 2020-2023 роки поповнився лише на 107 квартир. Водночас як у черзі на отримання службового житла перебували майже 650 осіб", - підкреслюють аудитори.
Вони додають, що через 16 років з моменту укладання інвестиційної угоди НАНУ ще не отримала 7676,66 кв.м житла або 152 квартири у столичному житловому комплексі "Кришталеві джерела". Хоча, за відкритими статистичними даними на ринку нерухомості, будівництво останньої 6-ї черги завершено ще у ІІІ кварталі 2022 року. Поточна ціна квадратного метру у цьому ЖК складає 48-68 тис. грн.
Нагадаємо, за два з половиною роки війни повністю розпродалися квартири у 500 житлових комплексах України. Приблизно стільки ж проєктів запустили у продаж.