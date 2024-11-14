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116 гектаров земли в Киеве Национальная академия наук отдала за бесценок застройщикам – аудит
Во время проверки Национальной академии наук Украины аудиторы обнаружили более 130 га земли, переданные научным учреждением застройщикам по инвестиционным соглашениям за бесценок.
Об этом сообщила Государственная аудиторская служба Украины.
Там отмечают, что Национальная академия наук Украины является одним из крупнейших распорядителей государственной собственности в виде недвижимости и земли.
Так, на конец 2023 года в активах НАНУ находилось 6893 объекта недвижимости, из которых земельных участков – 458. Остаточная стоимость земли составляла 73,2 млрд грн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Однако, как показал аудит этой ведущей научной организации, земельные участки использовались не для развития науки, а передавались под застройку для получения незначительного количества жилья и нежилых помещений по инвестиционным соглашениям.
"Такая деятельность НАНУ длится уже более двадцати лет, в течение которых заключено 44 инвестиционных договора. Причем 20 из них заключены в период 2020-2023 годов. Таким образом частным инвесторам было передано более 130 га земли. Подавляющее большинство сделок – 34 – предусматривает застройку 116 га земли в Киеве, которая в условиях динамичного развития рынка недвижимости является "золотой" и наиболее привлекательной для застройщиков", — подчеркивают в Госаудитслужбе.
Отмечается, что первые инвестиционные соглашения с частными структурами предусматривали обмен земельных участков на по крайней мере 10% помещений для ученых от площади объектов строительства. Преимущественно в качестве квартир для научных работников. Но в дальнейшем этот процент резко сократился. К примеру, в 2023 году по отдельным договорам НАНУ получит только 2% от общей площади застройки.
"То есть государственная земля в столице практически за бесценок передается в частные руки. Да и еще без достижения главной цели — обеспечение жильем ученых. Ведь многие инвестиционные проекты до сих пор нереализованы. И ученые остаются бездомными. Как показал аудит, жилищный фонд НАНУ за 2020- 2023 год пополнился лишь на 107 квартир.
Они добавляют, что через 16 лет с момента заключения инвестиционного соглашения НАНУ еще не получила 7676,66 кв.м жилья или 152 квартиры в столичном жилищном комплексе "Хрустальные источники". Хотя, по открытым статистическим данным на рынке недвижимости, строительство последней 6-й очереди завершено еще в ІІІ квартале 2022 года. Текущая стоимость квадратного метра в этом ЖК составляет 48-68 тыс. грн.
Напомним, за два с половиной года войны полностью распродались квартиры в 500 жилых комплексах Украины. Приблизительно столько же проектов запустили в продажу.