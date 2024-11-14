116 гектаров земли в Киеве Национальная академия наук отдала за бесценок застройщикам – аудит

Во время проверки Национальной академии наук Украины аудиторы обнаружили более 130 га земли, переданные научным учреждением застройщикам по инвестиционным соглашениям за бесценок.

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Об этом сообщила Государственная аудиторская служба Украины.

Там отмечают, что Национальная академия наук Украины является одним из крупнейших распорядителей государственной собственности в виде недвижимости и земли.

Так, на конец 2023 года в активах НАНУ находилось 6893 объекта недвижимости, из которых земельных участков – 458. Остаточная стоимость земли составляла 73,2 млрд грн.

Однако, как показал аудит этой ведущей научной организации, земельные участки использовались не для развития науки, а передавались под застройку для получения незначительного количества жилья и нежилых помещений по инвестиционным соглашениям.

"Такая деятельность НАНУ длится уже более двадцати лет, в течение которых заключено 44 инвестиционных договора. Причем 20 из них заключены в период 2020-2023 годов. Таким образом частным инвесторам было передано более 130 га земли. Подавляющее большинство сделок – 34 – предусматривает застройку 116 га земли в Киеве, которая в условиях динамичного развития рынка недвижимости является "золотой" и наиболее привлекательной для застройщиков", — подчеркивают в Госаудитслужбе.

Отмечается, что первые инвестиционные соглашения с частными структурами предусматривали обмен земельных участков на по крайней мере 10% помещений для ученых от площади объектов строительства. Преимущественно в качестве квартир для научных работников. Но в дальнейшем этот процент резко сократился. К примеру, в 2023 году по отдельным договорам НАНУ получит только 2% от общей площади застройки.

"То есть государственная земля в столице практически за бесценок передается в частные руки. Да и еще без достижения главной цели — обеспечение жильем ученых. Ведь многие инвестиционные проекты до сих пор нереализованы. И ученые остаются бездомными. Как показал аудит, жилищный фонд НАНУ за 2020- 2023 год пополнился лишь на 107 квартир.

Они добавляют, что через 16 лет с момента заключения инвестиционного соглашения НАНУ еще не получила 7676,66 кв.м жилья или 152 квартиры в столичном жилищном комплексе "Хрустальные источники". Хотя, по открытым статистическим данным на рынке недвижимости, строительство последней 6-й очереди завершено еще в ІІІ квартале 2022 года. Текущая стоимость квадратного метра в этом ЖК составляет 48-68 тыс. грн.

Напомним, за два с половиной года войны полностью распродались квартиры в 500 жилых комплексах Украины. Приблизительно столько же проектов запустили в продажу.