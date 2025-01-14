Скандал навколо ботанічного саду у Києві: прокуратура перевіряє законність запланованого будівництва

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора розпочали перевірку законності укладення інвестиційної угоди та намірів здійснити забудову заповідних земель Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка у Києві, який займає одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Ситуація щодо можливого будівництва на території ботсаду набула широкого розголосу і суспільного резонансу у державі. Тому екологічними прокурорами невідкладно вжито заходів для того, щоб не допустити втрату особливо цінних земель та зберегти унікальні види рослин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами перевірки буде надано правову оцінку відповідно до вимог чинного законодавства.

У Києві землі ботанічного саду передали під житлову забудову

Раніше Державна аудиторська служба виявила, що Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка в Києві, всупереч законодавчій забороні, уклав інвестиційну угоду на будівництво житлових будинків на своїй території.

Інвестиційна угода передбачає зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до керівництва ботанічного саду та Національної академії наук із рекомендацією негайно розірвати цей інвестиційний договір.

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав уряд втрутитись у ситуацію, щоб унеможливити забудову ботанічного саду та зробити все, аби впорядкувати його територію.

Він зазначив, що Київ раніше звертався до Національної академії наук щодо передачі ботсаду в управління міста. Оскільки ця територія в історичному центрі столиці, за словами Кличка, перебуває в неналежному стані й місто хотіло впорядкувати її.

"Втім, НАН відмовилася від пропозиції й згодом передала ділянку землі на території ботанічного саду імені Гришка приватному забудовнику. Попри те, що будівництво у природно-заповідному фонді заборонене законом", – додав мер Києва.

Що кажуть у НАН

Своєю чергою в НАН заявили, що від початку не йшлося про житлову забудову на території ботсаду, а договір передбачав реконструкцію деяких будівель на території.

Там наголошують, що договір з інвестором – ТОВ «КСМ-Девелопмент» – не набув чинності, оскільки не був укладений належним чином, не були визначені його умови, а тому він не виконувався.

13 січня НАН рекомендувала ботсаду достроково розірвати договір з огляду на його невиконання.

Про Національний ботанічний сад імені Гришка

Національний ботанічний сад імені Гришка загальнодержавного значення створений у 1935 році з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на збереження, вивчення, акліматизації, розмноження рідкісних і типових видів місцевої та світової флори.

Площа ботанічного саду сягає понад 129 га. На його території знаходяться дендрарій, колекція різноманітних квіткових рослин тощо.

Здійснення діяльності, не пов’язаної з проведенням наукових досліджень, загрожує збереженню різноманітних колекцій флори, що не відповідає меті створення об’єкту природно-заповідного фонду.