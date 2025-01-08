Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,23

+0,03

EUR

43,88

--0,03

Готівковий курс:

USD

42,75

42,70

EUR

44,50

44,25

Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні змінили правила виділення земельних ділянок під забудову

будівництво
Або актуальний генплан, або план просторового розвитку. Громадам заборонили використовувати ДПТ для нового будівництва

Громадам заборонили використовувати для планування своїх територій і, зокрема, для зміни цільового призначення земельних ділянок і виділення їх під забудову детальні плани територій (ДПТ). Відтепер виділення земельних ділянок під забудову можливе лише за допомогою плану просторового розвитку, що означатиме припинення хаотичної забудови і різних видів земельного рейдерства. 

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Вона нагадала, що ДТП роками слугував корупційним інструментом і використовувався окремими будівельними компаніями у змові з місцевою владою.

Але з 1 січня 2025 року вступив в силу закон №711 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель" і почала діяти заборона щодо ДПТ. Відтепер виділення земельних ділянок під забудову можливе лише за допомогою плану просторового розвитку (ППР), що означатиме фактичний знак "стоп" для хаотичної забудови і різних видів земельного рейдерства.

Згідно з ним, щоб змінити цільове призначення землі, або виділити ділянку під забудову громада відтепер має керуватись комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади або актуальним, а не застарілим генпланом планом населеного пункту. І план просторового розвитку має бути у кожної громади. Це, переконана Шуляк, має покласти край кишеньковим ДПТ в інтересах окремих будівельних компаній у змові з місцевою владою.

Шуляк пояснила, що понад половина українських міст не має актуального генерального плану – стратегічного документу розвитку будь-якого населеного пункту. Навіть столиця – не виключення, а генплан Києва був ухвалений ще у 2002 році. Але законодавство дозволяло уточнювати генплан детальними планами території (ДПТ). При цьому, межа допустимого "уточнення" законодавчо визначена не була – як для Києва, так і для інших населених пунктів.

"Цим користувались недобросовісні забудовники, які у зговорі з місцевою владою проштовхували ДПТ, які "уточнювали" генплан так, що прямо суперечили йому. У подальшому, саме на підставі таких ДПТ визначалось цільове призначення земельних ділянок, які відводились під забудову та отримувались відповідні дозвільні документи. Як наслідок – постійна авральна боротьба з хаотичними забудовами, перевантаженими автошляхами, комунальними колапсами і т.д", – підкреслила нардепка.

Вона зауважила, що новий документ є одночасно і містобудівною документацією на місцевому рівні та документацію із землеустрою. Він охоплює всю територію громади і не має терміну дії, проте дуже гнучкий, адже зміни можна вносити щороку.

"І саме ця документація визначатиме, де буде споруджуватись садок, школа або житло, де розвиватиметься промисловість, а де природні парки", –  пояснює Шуляк.

Комплексний план ділить територію громади на функціональні зони – житлова забудова, промисловість тощо. Для кожної такої зони визначено переліки видів цільового призначення земельних ділянок, і саме з цього переліку власник може самостійно обрати той, який на його думку є найбільш перспективним.

"Тобто не можна, наприклад, обрати "житлове будівництво" на території, яку комплексний план визначив, як "промислову" і навпаки. Це правило стосується як приватних власників, так і органів, уповноважених розпоряджатись земельними ресурсами: не можна виділити комусь земельну ділянку, цільове призначення якої не узгоджується з функціональним зонуванням, визначеним комплексним планом", – уточнює нардепка.

Вона акцентувала увагу на публічності планів просторового розвитку.

"По-перше, їх створення буде можливим лише з урахуванням громадської думки мешканців громади. По-друге, такий план має обовʼязково пройти незалежну експертизу. По-третє, ця інформація буде абсолютно відкритою, тобто, кожен мешканець громади зможе подивитися, для чого планується використовувати ті або інші території, чи наявні на відповідній території обмеження у використанні земель в сфері забудови (наприклад щодо гранично допустимої висотності забудови, дотримання режиму охоронних зон тощо)", – підкреслила Шуляк.

Вона додала, що плани просторового розвитку поширюються не лише на населені пункти громади, а і на території поза її межами. Тобто, будувати у передмістях також можна буде лише за умови, якщо це узгоджується з ППР.

Водночас далеко не у всіх громад вже є плани просторового розвитку. Однак на сьогодні для полегшення і спрощення цього процесу пропонується одразу два інструменти. Це містобудівний кадастр державного рівня, який вже почав працювати, а також програми комплексного відновлення (ПКВ), дані з яких можуть стати основою планів просторового розвитку.

Автор:
Світлана Манько