В Україні запустили електронний містобудівний кадастр: навіщо він потрібен

Відтепер взаємодія з містобудівною інформацією, документами та їх погодження відбуватиметься в електронній системі, у якій буде вся інформація про будівництво в місті: документи, інформація про будівлі, їх енергоефективність та інші дані.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що запуск містобудівного кадастру на державному рівні допоможе пришвидшити процеси будівництва та сприятиме підвищенню прозорості й захисту сфери від махінацій.

У відомстві зауважують, що усі дії в електронних реєстрах та системах здійснюються за допомогою логінів та паролей, тож кожен крок легко відстежити.

Що буде у містобудівному кадастрі

Як повідомляють у Мінцифри, містобудівний кадастр — це екосистема, яка обʼєднує 7 систем та реєстрів у сфері будівництва:

Реєстр містобудівної документації;

Єдина державна електронна система у сфері будівництва;

Реєстр будівель і споруд;

Адресний реєстр;

Реєстр адміністративно-територіальних одиниць;

Електронна система ціноутворення;

База даних енергоефективності будівель.

Як наголосив очільник Мінцифри Михайло Федоров, раніше будівельна сфера вважалася однією з найкорумпованіших. Українці роками не могли отримати будівельні документи: їх губили, підробляли чи гальмували розгляд, щоб отримати хабарі. А обсяги хабарів у галузі становили близько 3 млрд грн щорічно.

"80% людей, які користувалися будівельними послугами в офлайні, стикалися з корупцією. Неможливо було навіть уявити, що звести власний будинок можна без хабаря чиновникам.Коли ми відкрили колишній будівельний реєстр Держархбудінспекції (ДАБІ), побачили найгірший сценарій з усіх, які можна було уявити. Хаос, сліди багаторазового переписування даних, їх приховування. Єдиним рішенням стало створення нового, електронного реєстру та подальша цифровізація всіх будівельних послуг", - зауважив міністр.

Він додав, що цифровізація мінімізувала людський фактор та прибрала чиновника з процесів. Завдяки цьому стало легше контролювати процеси й запобігати корупції.

Зауважимо, з 1 жовтня 2024 року в Україні на державному рівні офіційно запустили підприємство "Адміністратор містобудівного кадастру", яке також адмініструватиме Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА).

Кабінет міністрів схвалив проєкт постанови про експериментальний проєкт щодо впровадження містобудівного кадастру на державному рівні ще 11 серпня.

Нагадаємо, з початку роботи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) в Україні до неї було заведено майже 6 мільйонів електронних документів.