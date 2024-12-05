В Украине запустили электронный градостроительный кадастр: зачем он нужен

Теперь взаимодействие с градостроительной информацией, документами и их согласование будет происходить в электронной системе, в которой будет вся информация о строительстве в городе: документы, информация о зданиях, их энергоэффективность и другие данные.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что запуск градостроительного кадастра на государственном уровне поможет ускорить процессы строительства и будет способствовать повышению прозрачности и защиты сферы от махинаций.

В ведомстве отмечают, что все действия в электронных реестрах и системах осуществляются с помощью логинов и паролей, так что каждый шаг легко отследить.

Что будет в градостроительном кадастре

Как сообщают в Минцифре, градостроительный кадастр — это экосистема, объединяющая 7 систем и реестров в сфере строительства:

Реестр градостроительной документации;

Единая государственная электронная система в сфере строительства;

Реестр построек и сооружений;

Адресный реестр;

Реестр административно-территориальных единиц;

Электронная система ценообразования;

База данных энергоэффективности построек.

Как отметил глава Минцифры Михаил Федоров, ранее строительная сфера считалась одной из самых коррумпированных. Украинцы годами не могли получить строительные документы: их теряли, подделывали или тормозили разбирательство, чтобы получить взятки. А объемы взяток в отрасли составили около 3 млрд грн ежегодно.

"80% людей, которые пользовались строительными услугами в оффлайне, сталкивались с коррупцией. Невозможно было даже представить, что построить собственный дом можно без взятки чиновникам. Когда мы открыли бывший строительный реестр Госархстройинспекции (ГАСИ), увидели худший сценарий из всех, которые можно было представить. Хаос, следы многократной переписки данных, их сокрытие. стало создание нового, электронного реестра и последующая цифровизация всех строительных услуг", – отметил министр.

Он добавил, что цифровизация минимизировала человеческий фактор и убрала чиновника процессов. Благодаря этому стало легче контролировать процессы и предотвращать коррупцию.

Заметим, с 1 октября 2024 г. в Украине на государственном уровне официально запустили предприятие "Администратор градостроительного кадастра", которое также будет администрировать Единую государственную электронную систему в сфере строительства и Единый государственный реестр адресов.

Кабинет министров одобрил проект постановления об экспериментальном проекте по внедрению градостроительного кадастра на государственном уровне еще 11 августа.

Напомним, с начала работы Единой государственной электронной системы в сфере строительства в Украине в нее было заведено почти 6 миллионов электронных документов.