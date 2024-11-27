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В Украине создают систему управления многоквартирными домами: что изменится
Кабинет Министров Украины утвердил постановление о реализации экспериментального проекта по созданию, внедрению и обеспечению функционирования Системы управления многоквартирными домами (СУМД).
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Какие функции будет выполнять система
Отмечается, что информационно-коммуникационная Система управления многоквартирными домами будет выполнять следующие задачи:
- внедрение унифицированного и цифровизированного подхода при управлении многоквартирными домами;
- расширение доступа к информации о техническом состоянии общего имущества совладельцев многоквартирных домов;
- внедрение инструментов для сбора информационных, аналитических и статистических данных, необходимых для принятия эффективных решений в процессе внедрения жилищной политики, как внутри отдельной территориальной общины, так и на государственном уровне.
Как подчеркивают в ведомстве, система управления многоквартирными домами (СУМД) минимизирует негативное влияние «человеческого фактора» в подавляющем большинстве процессов управления многоквартирным домом, в том числе в проведении собрания совладельцев и обнародовании протоколов собрания.
Кроме того, за счет цифровизации процессов делается невозможным коррупционная составляющая. Также внедрение и развитие системы управления многоквартирными домами является важной составляющей реформы жилищной политики.
Сообщается, что постановлением о внедрении Системы управления многоквартирными домами, утвержденным Кабмином, указано, что в процессе внедрения определяются:
- процедура и требования по наполнению и ведению системы управления;
- структура системы управления;
- полномочия держателя, администратора и технического администратора;
- функциональные возможности системы управления и 11 электронных кабинетов и предполагается создание такого компонента системы управления, как Реестр управления многоквартирными домами.
В министерстве отмечают, что также постановлением правительства предусмотрено, что при внедрении СУМД должен обеспечить, чтобы обеспечить взаимодействие с Единой государственной электронной системой в сфере строительства.
Напомним, в Украине внедрили новую систему автоматической регистрации права собственности на объекты недвижимости. Теперь регистрация будет происходить автоматически после ввода объекта в эксплуатацию, без необходимости обращаться к государственному регистратору.